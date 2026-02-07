बनारसी साड़ी में समाया क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास, कारीगरों को बनाने में लगे 20 दिन

ETV Bharat / state

Published : February 7, 2026 at 9:01 PM IST

वाराणसीः भारत में क्रिकेट का क्रेज किसी खेल से बहुत आगे है. यहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान, खुशी, दर्द और सपनों का केंद्र है. क्रिकेट को लेकर फैन्स अलग-अलग तरीके अपनाकर भारतीय टीम का सपोर्ट करते हैं. ऐसे में अब T20 World Cup 2006 का शुभारंभ हो गया है, जिसको लेकर भारतीय उत्साहित हैं. इसी कड़ी में धर्मनगरी काशी में T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है. यहां के बुनकरों ने बनारसी साड़ी की तरह 'क्रिकेटर साड़ी' तैयार किया है.

चांदी की जरी से तैयार की साड़ीः काशी के बुनकरों ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर के सिल्क साड़ी पर चांदी की जरी से खास साड़ी तैयार की है. साड़ी पर पुरुष और महिला विश्व कप की ट्रॉफी को बनाया गया है. इसके साथ ही T20 2026 की ट्रॉफी को भी उकेरा गया है. इस खास बनारसी साड़ी को हैंडलूम के जरिए तैयार किया गया है. लगभग 20 दिन का समय साड़ी को तैयार करने में लगा है और इसकी कीमत 30 से 35 हजार है.

वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की छापः इस साड़ी पर क्रिकेट की शुरुआती दौर से लेकर की अब तक के सभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अंकित किया गया है. इसके साथ ही क्रिकेट के इतिहास को भी बताया गया है. इस साड़ी को काशी के कारीगर सर्वेश श्रीवास्तव और उनकी टीम ने तैयार किया है. उन्होंने टीम इंडिया के नीली जर्सी के रंग का हल्का नीला बनारसी सिल्क की साड़ी को तैयार किया है. इस साड़ी पर वर्ल्ड कप, बल्ले, गेंद, विकेट और अन्य तरीके के प्रतीकों को बनाया गया है.

बिना मशीन की तैयार की साड़ीः कारीगर सर्वेश श्रीवास्तव ने बताया कि यह साड़ियां हैंडलूम के जरिए तैयार की गई है. इसमें कोई भी मशीन का प्रयोग नहीं हुआ है. साड़ी पर डिजाइन को हाथ से बनाया गया है. सिल्वर जरी के साथ इसमें बुनाई की गई है. इन साड़ियों को खिलाड़ियों को भेंट करने के लिए बनाया गया है. अभी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.उन्होंने बताया कि इस साड़ी को बनाने का मुख्य मकसद खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना है.

ऑपरेशन सिंदूर की भी साड़ी बनाई थीः बता दें कि इसके पहले भी बनारस में अलग-अलग मौके पर कारोबारी ने खास साड़ियां तैयार की है. मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद काशी के कारीगरों ने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि को बनारसी साड़ी पर तैयार किया था. जिसपर एस 400 मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और विमान वाहक पोत विक्रांत अन्य हथियार दिखाए थे. इस साड़ी को गुलाबी मीनाकारी और बिनकारी के जरिए तैयार किया गया था. इस पूरी साड़ी में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र रहा, जिसने इस साड़ी को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया.

साड़ी पर उकेरा था पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीरः राम मंदिर के लोकार्पण के समय भी काशी में राम मंदिर की साड़ी तैयार की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की साड़ी की तस्वीरों को भी बनाया गया था. इसके साथ बनारस में यहां की परंपरा यहां के घाटों को लेकर, फिल्म पद्मावत के साथ पद्मावती साड़ी कारीगरों ने तैयार की है, जिसकी देश-विदेश में खूब डिमांड रही है. T20 वर्ल्ड कप 2023 के मौके पर बनारस में वर्ल्ड कप की डिजाइन वाली साड़ी को तैयार किया गया था. यह साड़ी पूरे कतान सिल्क की थी, जिसमें क्रिकेट का स्टंप, बैट,गेंद और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को तैयार किया गया था. इस बार भी कारीगरों ने इस साड़ी को तैयार किया है.

नीता अंबानी को बनारसी साड़ी पसंदः गौरतलब है कि बनारसी साड़ी सेलिब्रिटियों की भी पहली पसंद रही है. बीते दिनों अंबानी परिवार में हुई शादी में बनारसी साड़ी का एक अलग क्रेज देखने को मिला. नीता अंबानी ने जिस जाली वर्क की साड़ी को पहना था, वह बनारस में तैयार की गई थी. इसके साथ ही उन्होंने अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके की बनारसी साड़ी को पहना था, जिसे काशी के कारीगरों ने तैयार किया था.

सेलिब्रेटी को लुभाती है यहां की साड़ीः अनुष्का शर्मा की शादी में भी बनारस से ही साड़ी तैयार होकर गई थी. यही नहीं मनीष मल्होत्रा व बॉलीवुड की कई बड़े डिजाइनर काशी आकर के यहां के कलेक्शन को जानते हैं और यहां से साड़ियां तैयार कराते हैं. वाराणसी के नमो घाट पर कृति सेनन और रणवीर सिंह का एक रैंप शो भी आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने बनारसी साड़ी से पहले बने हुए परिधानों को पहना और उसे प्रमोट किया था.

हर साल 5 हजार करोड़ का कोराबारः गौरतलब है कि बनारसी साड़ी का सालाना कारोबार 5000 करोड़ का होता है. पहले यह 7000 करोड़ का हुआ करता था लेकिन वर्तमान समय में 2000 करोड़ की कमी देखने को मिल रही है. बनारसी साड़ी उद्योग को भगवान श्री कृष्ण के समय का माना जाता है. वाराणसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन बहल कहते हैं कि बनारसी साड़ी का कोई निश्चित इतिहास नहीं मिलता. कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, जो पीतांबरी पहनते थे वह भी बनारसी जरी से तैयार की गई थी. बनारस की बनी हुई साड़ियां देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ कनाडा, यूएई,USA लगायत अन्य यूरोपीय देशों में जाती है. विशेष प्रकार की साड़ियों की खरीदारी आम जनमानस के साथ बड़े-बड़े उद्योगपति और सेलिब्रिटी भी करते हैं.

