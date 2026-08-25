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मौसम की मार से सब्जी मंडी में मचा हाहाकार: इन सब्जियों की कीमतें हुईं हाई

बारिश की मार से सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, घरों के बजट हो रहे तहस-नहस.

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बारिश की मार से सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 5:16 PM IST

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वाराणसी: बारिश के सीजन में बढ़ रही सब्जियों की कीमतों ने घर के बजट को तहस-नहस कर दिया है. हालात ये है कि कल तक 12 से 15 रुपये किलो बिकने वाला प्याज अब 60 से 65 रुपए पर पहुंच गया है. सब्जियों की बढ़ रही कीमत ने घर की रसोई का बजट इस तरह से बिगाड़ा है कि ना प्याज का तड़का लग रहा है, ना लहसुन का स्वाद मिल रहा है. टमाटर और नींबू अलग ही आंख दिखा रहे हैं.

बारिश ने पलटा सब्जियों का खेल. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, वाराणसी के चंदुआ सब्जी मंडी जो पूर्वांचल की बड़ी होलसेल सब्जी मंडी मानी जाती है. वहां हालात बेहद खराब हैं. सब्जी आढ़तिया अभिषेक सोनकर का कहना है कि सब्जियां एक डेढ़ महीने से महंगी थी, लेकिन हरी सब्जियों पर असर ज्यादा था. इसकी बड़ी वजह थी कि गर्मी और बारिश न होने से सब्जियां जल्दी खराब हो रही थी और लोकल सब्जियां लिमिटेड आ रहीं थीं, लेकिन बाहर से आने वाली सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू और लौकी नेनुआ जैसी सब्जी पहले से ही महंगे रेट पर बेची जा रही है, क्योंकि आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई, लेकिन सड़ने की वजह से अच्छे आलू की कीमत भागने लगी.

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सब्जियों के दाम में हाहाकार (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं प्याज जो होलसेल मंडी में 8 से 10 रुपये किलो के हिसाब से दिया जा रहा था. उसका रेट इस वक्त 40 तक पहुंच गया है. जिसके कारण रिटेल मंडी में प्याज की कीमत 60 रुपये पार कर गई है. अभी और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि नासिक से प्याज बहुत कम आ रहा है, कुछ बेहतर क्वालिटी का है, जबकि कुछ सड़ा गला और खराब प्याज आने की वजह से मार्केट में स्टोर होकर पड़ा है और नुकसान हो रहा है.

सब्जियों के दाम- (भाव प्रति किलो में है)

सब्जी पहले अब
टमाटर 25 60-65
आलू 15 25
प्याज 20 60
भिंडी40 80
तोरई-नेनुआ 20 45
लौकी 30 60
बैंगन 40 80
शिमला50 110
परवल 80 120
अदरक 150 230
लहसुन 100 200
मिर्च 60 130
नींबू5 रूपये पीस 10 रुपये पीस

होलसेलर संजय सोनकर का कहना है कि 1 महीने के अंदर टमाटर, खीरा, लौकी और नेनुए का रेट जिस तरह से बढ़ा है. वो चौंकाने वाला है. लोकल टमाटर 30 से 35 रुपये होलसेल में बिक रहा है, जबकि मार्केट में 60 से 65 रुपए है. बाहर से आने वाले टमाटर की कीमत 75 रुपए किलो तक है. तेजी से प्याज की कीमत बढ़ने के कारण हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है.

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प्याज के होलसेल कारोबारी सरफराज का कहना है कि प्याज एकदम सेंसेक्स की तरह चल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है. हम स्टोर करके माल रख रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी उठाना पड़ रहा है. इसके विपरीत लहसुन की स्थिति ये है कि होलसेल मंडी में 150 से 160 रुपए किलो के हिसाब से हम इसकी सप्लाई दे रहे हैं, जबकि मार्केट में ये 220 रुपए किलो तक बिक रहा है.
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टमाटर के दाम में भी उछाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्याज और आलू जैसे रोजमर्रा की सब्जियों के दाम भी 50 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों का रसोई बजट बिगड़ गया है. वाराणसी की पहड़िया, चंदुआ, विशेश्वरगंज, मंडियों में दाम लगभग एक जैसे हैं. इन होलसेल मंडियों से निकलकर बाहर रिटेल मार्केट में दुकानों, एयर ठेले पर बिकने वाले सब्जी के रेट में 50 प्रतिशत का अंतर आ रहा है.

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अचानक रेट बढ़ने के कारण-
  1. पहले लगातार गर्मी ने सब्जियों को खराब करना शुरू किया.
  2. अब लगातार बारिश के कारण लोकल सब्जी की फसल खराब हो गई
  3. बाढ़ वाले निचले इलाकों में गंगा किनारे की खेती डूब गई है.
  4. नासिक और बेंगलुरु से आने वाले ट्रकों की आवक कम हो गई है.
  5. हरी सब्जियां बरसात में जल्दी सड़ रही हैं, जिससे थोक में ही 50 फीसदी तक उछाल आ गया है.


सबसे ज्यादा महंगा टमाटर: सबसे ज्यादा मार टमाटर पर पड़ी है. थोक में 20-25 रुपये वाला टमाटर फुटकर में 80 से 100 रुपये में बिक रहा है. महंगाई का असर सिर्फ घरों तक नहीं, होटल-रेस्टोरेंट तक पहुंच गया है. गृहिणी संजू देवी का कहना है कि पहले 500 में हफ्ते भर की सब्जी आ जाती थी, अब 500 में 2 दिन की भी नहीं आ रही. महंगाई इतनी बढ़ गई है कि क्या कहें लेकिन जीवन चलाना है, जीना है तो खाना है बस इसीलिए सब्जियां तो लेनी मजबूरी है.

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