उत्तराखंड में सुबह-शाम गुलाबी ठंड का बढ़ने लगा अहसास, सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ

उत्तराखंड में मौसम सुहावना बना हुआ है, तमाम हिल स्टेशनों में सैलानी पहुंच रहे हैं.

Uttarakhand Weather Alert
उत्तराखंड शुष्क बना रहेगा मौसम (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 26, 2025 at 7:16 AM IST

Updated : October 26, 2025 at 7:33 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल-पल बदलता रहता है. लेकिन इन दिनों उत्तराखंड का मौसम सुहावना बना हुआ है. प्रदेश के तमाम जनपदों में मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह और शाम गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है. वहीं आने वाले दिनों में प्रदेश में भयंकर ठंड पड़नी शुरू हो जाएगा. प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्र बर्फबारी के आगोश में समा जाएंगे, जबकि निचले इलाकों में कोहरे की चादर और पाला लोगों की टेंशन बढ़ाएगा.

गौर हो कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही ठिठुरन भी बढ़ने लगी है, जबकि मैदान क्षेत्रों में दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है. देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. बात राजधानी देहरादून की करें तो आसमान मुख्यत: साफ रहेगा. अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 30°C तथा 15°C के लगभग रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड का असर बढ़ जाएगा. जबकि इन दिनों सुबह और शाम गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है. प्रदेश में दिन के समय धूप खिलने से गर्मी हो रही है, तो वहीं सुबह और सायं के समय हल्की ठंड पड़ रही है.प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी जिलों में इन दिनों मौसम खुशनुमा बना हुआ है. जिसका सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.

दीपावली के बाद इन दिनों जहां दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ का आसमान धुंध से ढका हुआ है. बड़ी संख्या में लोग प्रदूषण से राहत पाने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं. महानगरों में प्रदूषण और AQI के बढ़े स्तर से निजात पाने के लिए लोग उत्तराखंड के हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं. लोग जमकर उत्तराखंड की हसीन वादियों का आनंद उठा रहे हैं. लोगों को यहां की शांत आबोहवा काफी रास आ रही है.सैलानी हिल स्टेशनों के प्राकृतिक खूबसूरती के बीच शहर की आपाधापी वाली जिंदगी से सुकून भरा समय बिता रहे हैं.

बता दें कि दीपावली के बाद बड़े महानगर जैसे दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है. जिस कारण लोगों का हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है और आसमान धुंध से ढका हुआ है. ऐसे में लोग पर्वतीय अंचलों का रुख कर रहे हैं, जहां वातावरण साफ है और सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं. उत्तराखंड के हिल स्टेशन इन दिनों सैलानियों से गुलजार है. जबकि हर साल दीपावली के बाद महानगरों में ऐसी स्थिति बनती जा रही है.

