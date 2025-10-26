ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सुबह-शाम गुलाबी ठंड का बढ़ने लगा अहसास, सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ

उत्तराखंड शुष्क बना रहेगा मौसम ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल-पल बदलता रहता है. लेकिन इन दिनों उत्तराखंड का मौसम सुहावना बना हुआ है. प्रदेश के तमाम जनपदों में मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह और शाम गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है. वहीं आने वाले दिनों में प्रदेश में भयंकर ठंड पड़नी शुरू हो जाएगा. प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्र बर्फबारी के आगोश में समा जाएंगे, जबकि निचले इलाकों में कोहरे की चादर और पाला लोगों की टेंशन बढ़ाएगा. गौर हो कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही ठिठुरन भी बढ़ने लगी है, जबकि मैदान क्षेत्रों में दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है. देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. बात राजधानी देहरादून की करें तो आसमान मुख्यत: साफ रहेगा. अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 30°C तथा 15°C के लगभग रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड का असर बढ़ जाएगा. जबकि इन दिनों सुबह और शाम गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है. प्रदेश में दिन के समय धूप खिलने से गर्मी हो रही है, तो वहीं सुबह और सायं के समय हल्की ठंड पड़ रही है.प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी जिलों में इन दिनों मौसम खुशनुमा बना हुआ है. जिसका सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.