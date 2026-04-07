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प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम; आज से 3 दिनों तक झमाझम बारिश के साथ आंधी तूफान-ओले गिरने का अलर्ट

प्रदेश का उरई सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

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यूपी में आज से मौसम बदलेगा विभाग ने जारी की चेतावनीं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 10:31 AM IST

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Updated : April 7, 2026 at 11:53 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है. अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है. जिसकी वजह से प्रदेश के इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज रफ्तार हवाएं चलीं. वहीं कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे. जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की गई. मौसम में हुए बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है लेकिन बे मौसम बारिश की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है.

वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने फिर से प्रदेश में 3 दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश कुछ स्थानों पर ओले गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की है.

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मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD)

इन जिलों में ओले गिरने की संभावना अधिक: अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी.

झोंकेदार हवाओं की संभावना इस क्षेत्र में अधिक: अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, बांदा, फतेहपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी.

बादल गरजने-बिजली की संभावना इन जिलों में: बांदा, फतेहपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी.

लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में बादलों का आना-जाना रहेगा. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और तेज रफ्तार हवाएं चल सकती है. अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD)
उरई सबसे गर्म जिला: सोमवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यूपी के दोनों संभागों में आज से मौसम में फिर से परिवर्तन होगा. प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश ओले गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. यह सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रह सकता है. इसके बाद फिर से मौसम ड्राई होगा. 48 घंटे के अंदर प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है. वहीं 10 अप्रैल के बाद फिर से तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा.

मेरठ में सुबह से छाए बादल: मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मौसम बिगड़ने के आसार हैं, सुबह बादल छाए हुए हैं. वहीं कई जगह हल्की बौछारें भी पड़ी हैं. तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है. नवंबर-दिसंबर में जिस तरह से सर्दी रहती है ठीक उसी तरह का मौसम हो रहा है. सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक पीके शाही ने बताया कि तेज हवाओं के साथ-साथ यूपी वेस्ट के कुछ क्षेत्रों में ओले पड़ने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई परेशानी, 8-9 अप्रैल को तूफानी बारिश की अभी से चेतावनी जारी

Last Updated : April 7, 2026 at 11:53 AM IST

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