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दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश को लेकर IMD का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं.

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान
दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2026 at 7:24 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में आज सोमवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है. राजधानी में आज दिनभर बादल छाए रहने और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही 15 सितंबर को भी बारिश का अलर्ट दिया गया है.

दिल्ली-NCR में बीते दिन यानि रविवार को ज्यादातर इलाकों में तेज धूप रही. इसके साथ दिन के समय बीच-बीच में हल्के बादलों की आवजााही भी जारी रही, लेकिन कुल मिलाकर तेज धूप के चलते तापमान में इजाफा दर्ज किया गया. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. वहीं न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. इसके साथ ही हवा में नमी का स्तर अधिक लगभग 70% से 90% के बीच रहने के कारण उमस महसूस हो सकती है, लेकिन ठंडी हवाओं से राहत भी मिलेगी.

इसके बाद 15 और 16 सितंबर को दिल्ली-NCR में छिटपुट आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है. IMD ने 15 सितंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 78 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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