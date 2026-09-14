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दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश को लेकर IMD का अलर्ट जारी

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में आज सोमवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है. राजधानी में आज दिनभर बादल छाए रहने और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही 15 सितंबर को भी बारिश का अलर्ट दिया गया है.

दिल्ली-NCR में बीते दिन यानि रविवार को ज्यादातर इलाकों में तेज धूप रही. इसके साथ दिन के समय बीच-बीच में हल्के बादलों की आवजााही भी जारी रही, लेकिन कुल मिलाकर तेज धूप के चलते तापमान में इजाफा दर्ज किया गया. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. वहीं न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. इसके साथ ही हवा में नमी का स्तर अधिक लगभग 70% से 90% के बीच रहने के कारण उमस महसूस हो सकती है, लेकिन ठंडी हवाओं से राहत भी मिलेगी.