UP WEATHER: आगरा में बूंदाबांदी, जानिए आज के मौसम का हाल

लखनऊ/आगरा: पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम करवट ले रहा है. कहीं गुलाबी सर्द तो कहीं रात-सुबह के समय ठंडक और तो और कुछ जगह पर दिन के समय गर्मी का भी अहसास हो रहा है. बता करें आगरा की तो आज सुबह यहां पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली. वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में मौसम ड्राई रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर मध्यम कोहरा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिछला कोहरा दर्ज किया गया. न्यूनतम दृश्यता 200 मीटर सरसांवा सहारनपुर में दर्ज की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 6-7 दिनों तक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी, आने वाले दिनों में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का और इजाफा होगा, जिससे गर्मी में वृद्धि होगी.

उत्तर प्रदेश में मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा में हवा संग बूंदाबांदी: आगरा में शनिवार सुबह मौसम अचानक बदला गया. आज सुबह जब लोग जागे तो हवा चलने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी होती दिखी. जिससे मौसम सुहावना हो गया. शुक्रवार को आगरा में तेज गर्मी थी. तापतान भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड के पार रहा. ऐसे में शनिवार सुबह अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि होली पर तापमान में गिरावट आएगी. तेज हवाएं भी चल सकती हैं.