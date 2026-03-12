ETV Bharat / state

UP में कम हुआ कोहरा, तापमान में बढ़ोतरी; 72 घंटे बाद बारिश की संभावना

UP में कम हुआ कोहरा, तापमान में बढ़ोतरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर घना कोहरा छाया रहा. पश्चिमी यूपी में भी कई जगहों पर कोहरा दर्ज किया गया. सबसे कम विजिबिलिटी कानपुर में शून्य दर्ज की गई.

प्रदेश भर में मौसम शुष्क हैं और धूप खिल रही है. इसकी वजह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जारी है. बांदा में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री, आगरा में 38.2 और झांसी में तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर ही चल रहा है.

होगी राहत की बारिश: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 14 मार्च को सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग में बारिश होने की संभावना है बारिश के साथ ही कहीं-कहीं पर 30 से 40 Kmph की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी.

उन्होंने बताया कि बारिश और हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. बारिश का यह सिलसिला 16 मार्च को भी जारी रहेगा. बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है.

कैसा रहा राजधानी का मौसम: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली. कुछ जगहों पर 10 से लेकर 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलीं.