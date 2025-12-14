UP में गलन के साथ कोहरा बढ़ेगा; इन तीन जिलों में AQI का खतरनाक स्तर, सांस लेना दूभर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 10:31 AM IST
लखनऊ: प्रदेश में कड़ाके की ठंडक के बीच अब कोहरे ने भी एंट्री ले ली है. पूर्वी और पश्चिमी यूपी में सुबह-शाम घना कोहरा छा रहा है. यही वजह है, कि सड़क पर एक्सीडेंट के मामले बढ़ गए हैं. प्रदेश के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. अगले 48 घंटे में गलन बढ़ने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि अगले तीन दिनों तक अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. इसके बाद न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. सुबह और शाम के समय पूर्वी पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में घना कोहरा छाएगा.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के बाकी हिस्सों में अभी कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है. 48 घंटे बाद हवाओं का रूख बदलेगा. उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी. पहाड़ों से आने वाली हवाएं मैदानी इलाकों में गलन और बढ़ाएंगी.
कहां कितनी रही विजिबिलिटी: मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, शनिवार सुबह मुरादाबाद में दृश्यता 50 मीटर, शाहजहांपुर में 100 मीटर, अलीगढ़ में 200 मीटर, मेरठ में 400 मीटर, बरेली में 450 मीटर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और आगरा में 800 मीटर, वाराणसी, आजमगढ़, कानपुर देहात और कुशीनगर में सबसे कम 50 मीटर रिकॉर्ड की गई.
वहीं, गोरखपुर में विजिबिलिटी 100 मीटर, लखनऊ, कानपुर नगर, अमेठी और बस्ती जिले में 400 मीटर, श्रावस्ती में 500 मीटर, बहराइच, प्रयागराज और बाराबंकी में 600 मीटर, सुल्तानपुर में 900 मीटर रिकॉर्ड की गई.
इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी: यूपी के बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है.
प्रदूषण भी बढ़ रहा: लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑरेंज जोन में बना हुआ है. शनिवार शाम 4 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड किया गया. तालकटोरा एरिया में सबसे ज्यादा 345 रिकॉर्ड हुआ. लखनऊ के बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 206, गोमती नगर में 205, केंद्रीय विद्यालय में 294, कुकरैल पिकनिक स्पॉट में 114, लालबाग में 214 दर्ज किया गया.
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण खतरनाक: यूपी के दो प्रमुख शहरों नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 455, ग्रेटर नोएडा में 442, गाजियाबाद में 430, हापुड़ में 365, मेरठ में 355, मुजफ्फरनगर में 302, बुलंदशहर में 325 रिकॉर्ड किया गया है. यह बेहद खतरनाक स्थिति है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की हवा सांस लेने लायक नहीं बची है.
कैसा रहा राजधानी का मौसम: लखनऊ में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा. शाम को हल्का कोहरा छाया रहा. न्यूनतम दृश्यता 400 मीटर रिकॉर्ड की गई. वहीं दिन निकलते ही कोहरे का असर समाप्त हो गया. दिन में धूप खिली जिससे मौसम सुहावना बना रहा. सुबह और रात के समय ठंडक में इजाफा हुआ. अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को सुबह और शाम के समय हल्की धुंध, कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
शनिवार को उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा जिला रहा. वहां पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान झांसी जिले में 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
