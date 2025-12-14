ETV Bharat / state

UP में गलन के साथ कोहरा बढ़ेगा; इन तीन जिलों में AQI का खतरनाक स्तर, सांस लेना दूभर

यूपी में छा रहा कोहरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश में कड़ाके की ठंडक के बीच अब कोहरे ने भी एंट्री ले ली है. पूर्वी और पश्चिमी यूपी में सुबह-शाम घना कोहरा छा रहा है. यही वजह है, कि सड़क पर एक्सीडेंट के मामले बढ़ गए हैं. प्रदेश के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. अगले 48 घंटे में गलन बढ़ने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि अगले तीन दिनों तक अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. इसके बाद न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. सुबह और शाम के समय पूर्वी पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में घना कोहरा छाएगा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के बाकी हिस्सों में अभी कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है. 48 घंटे बाद हवाओं का रूख बदलेगा. उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी. पहाड़ों से आने वाली हवाएं मैदानी इलाकों में गलन और बढ़ाएंगी. कहां कितनी रही विजिबिलिटी: मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, शनिवार सुबह मुरादाबाद में दृश्यता 50 मीटर, शाहजहांपुर में 100 मीटर, अलीगढ़ में 200 मीटर, मेरठ में 400 मीटर, बरेली में 450 मीटर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और आगरा में 800 मीटर, वाराणसी, आजमगढ़, कानपुर देहात और कुशीनगर में सबसे कम 50 मीटर रिकॉर्ड की गई. वहीं, गोरखपुर में विजिबिलिटी 100 मीटर, लखनऊ, कानपुर नगर, अमेठी और बस्ती जिले में 400 मीटर, श्रावस्ती में 500 मीटर, बहराइच, प्रयागराज और बाराबंकी में 600 मीटर, सुल्तानपुर में 900 मीटर रिकॉर्ड की गई. इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी: यूपी के बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है.