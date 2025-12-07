ETV Bharat / state

यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट; न्यूनतम पारे में होगी बढ़ोतरी, ठंड से मिलेगी मामूली राहत, जानिए मौसम का हाल

यूपी में जाड़ा ( Photo credit: ETV Bharat )