यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट; न्यूनतम पारे में होगी बढ़ोतरी, ठंड से मिलेगी मामूली राहत, जानिए मौसम का हाल
नोएडा सबसे प्रदूषित शहर, एक्यूआई लेवल 344 पर पहुंचा, जिलों में सामान्य से अधिक शीत लहर रहने की संभावना.
Published : December 7, 2025 at 11:17 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार हैं. यह अनुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने लगाया है. आईएमडी के अनुसार, आने वाले तीन दिनों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं, न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने से सुबह-शाम के समय पड़ रही कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की संभावना है. कई जिलों में सामान्य से अधिक शीतलहर चलने का भी अनुमान है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहा, कहीं-कहीं शैलो फॉग दर्ज किया गया. सबसे न्यूनतम दृश्यता आगरा और वाराणसी में 600 मीटर रिकॉर्ड की गई.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में इन दिनों उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जो अपने साथ ठंडक लेकर आ रही हैं. पहाड़ों से चलने वाली बर्फीली हवाएं भी मैदानी इलाकों में आ रही हैं, जिसकी वजह से रात में ठंडक बढ़ी है. दिन के समय आसमान साफ होने और गुनगुनी धूप निकलने से दिन में मौसम सुहावना बना हुआ है. रात व सुबह के समय पड़ने वाली ठंड में इजाफा हुआ है.
केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत की हवा जहरीले बनी हुई है.
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा व धुन्ध छाई रही. शनिवार को दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली. अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
लखनऊ के इलाकों में AQI: लखनऊ के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक्यूआई 152, गोमती नगर 158, केंद्रीय विद्यालय 167, कुकरेल पिकनिक स्पॉट 141, लालबाग 137, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया 205 रिकॉर्ड किया गया.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, लखनऊ में रविवार की सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा और धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा. धूप खिलेगी और अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
कानपुर नगर सबसे ठंडा: शनिवार को कानपुर नगर सबसे ठण्डा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से अधिकतम-न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. कुछ जगहों पर दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा.
