क्रिसमस के पहले सर्दी में सिहर उठेगा राजस्थान, IMD ने बताया पश्चिमी विक्षोभ से पारे में बदलाव
प्रदेश में क्रिसमस से पहले तापमान में गिरावट के साथ सर्दी अपना असर दिखाएगी.
Published : December 19, 2025 at 2:23 PM IST
जयपुर: राजस्थान में कड़ाके की ठंड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने ताजा जानकारी दी है. विभाग के अनुसार, क्रिसमस से पहले तापमान में बदलाव आने की संभावना है. IMD जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं के असर से फिर न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट और 23-24 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है. हालांकि इससे पहले वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर प्रदेश के कुछ हिस्सों के तापमान में इजाफा भी करेगा. इसी शुक्रवार से लेकर सोमवार 22 दिसंबर तक बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी. यह इजाफा एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है. हालांकि मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा.
बीकानेर और भरतपुर संभाग में कोहरा: प्रदेश में ठंड के कम असर के बावजूद कोहरा लगातार देखा जा रहा है. आज सुबह भी उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा दर्ज किया गया, जबकि शेष अधिकांश भागों में मौसम सामान्य दर्ज किया गया. भरतपुर संभाग और आसपास 20 दिसंबर को भी सुबह के समय घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है. बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, चूरू और सरहदी इलाके में सुबह के वक्त कोहरे का असर प्रभावी रूप से देखा जा रहा है.
बाड़मेर में अधिकतम पारा 30 डिग्री के पार: दिसंबर का महीना आधा बीतने के बावजूद पश्चिमी राजस्थान में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज नहीं हुई है. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. प्रदेश में गुरुवार को अधिकतम तापमान बाड़मेर में 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है. इसके अलावा जोधपुर में 30.5, जालौर में 30.3, पाली में 29.9, जैसलमेर में 29.8, नागौर में 29.01 और बीकानेर में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि चित्तौड़गढ़ में भी अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रहा.
फतेहपुर में पारा चार डिग्री: दिन के साथ रात के पारे में बढ़ोतरी के बावजूद शेखावाटी में ठंड का प्रभावी असर बना है. गुरुवार रात प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर शेखावाटी में रहा, जो चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. सीकर में 5, चूरू में 7.1, झुंझुनूं में 7.7 और पिलानी में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश के दो इलाके जहां 6 डिग्री या इससे कम तापमान रहा, उनमें अलवर में 4.8, नागौर में 5.1, दौसा में 5.7 और वनस्थली में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
• पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा
• राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 31.5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर(AWS) में 4.0 डिग्री दर्ज़ किया गया
