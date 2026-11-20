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राजस्थान मौसम अपडेट: शेखावाटी में बढ़ी ठिठुरन, बाड़मेर में अब भी 33 डिग्री के पार पारा

जयपुर की सर्द सुबह का नजारा ( ETV Bharat Rajasthan )

जयपुर: राजस्थान में सर्दी ने अब धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है, लेकिन रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है. इस कारण सुबह और देर रात ठंडक बढ़ने लगी है. खासकर शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर अधिक महसूस किया जा रहा है. यहां कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है. मौसम के बदलते मिजाज के बीच प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अंतर भी साफ दिखाई देने लगा है. जहां रातें ठंडी हो रही हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में दोपहर के समय धूप अब भी गर्माहट दे रही है.