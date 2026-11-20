राजस्थान मौसम अपडेट: शेखावाटी में बढ़ी ठिठुरन, बाड़मेर में अब भी 33 डिग्री के पार पारा
प्रदेश के सात शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. इनमें सीकर, चूरू, पिलानी, फतेहपुर, अलवर, नागौर और करौली शामिल हैं.
Published : November 20, 2026 at 2:19 PM IST
जयपुर: राजस्थान में सर्दी ने अब धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है, लेकिन रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है. इस कारण सुबह और देर रात ठंडक बढ़ने लगी है. खासकर शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर अधिक महसूस किया जा रहा है. यहां कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है. मौसम के बदलते मिजाज के बीच प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अंतर भी साफ दिखाई देने लगा है. जहां रातें ठंडी हो रही हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में दोपहर के समय धूप अब भी गर्माहट दे रही है.
मौसम विभाग की ओर से जारी पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा और कहीं भी व्यापक बारिश की गतिविधि दर्ज नहीं की गई. इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 5.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इन आंकड़ों से साफ है कि राजस्थान में एक ओर रात के समय सर्दी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में दिन के समय तापमान अभी भी 30 डिग्री के आसपास या उससे अधिक बना हुआ है.
पढ़ें: राजस्थान में उत्तरी हवाओं से बढ़ी सर्दी, शेखावाटी में 8 डिग्री तक पहुंचा पारा, जानिए बारिश पर IMD का अपडेट...
शेखावाटी में सर्दी का सबसे ज्यादा असर: राजस्थान के शेखावाटी अंचल में सर्दी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है. सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार प्रदेश के सात शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. इनमें सीकर, चूरू, पिलानी, फतेहपुर, अलवर, नागौर और करौली शामिल हैं. शेखावाटी क्षेत्र में रात का तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच रहने से सुबह के समय ठंड का अहसास बढ़ गया है. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के प्रमुख ठंडे इलाकों में सबसे कम रहा, वहीं सीकर में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.
सीकर में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 4.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. तापमान में इतनी बड़ी गिरावट से साफ है कि उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में सर्दी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में खुले इलाकों और खेतों के आसपास सुबह के समय ठंड अधिक महसूस होने की संभावना है. प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी रात का तापमान गिरने लगा है. हालांकि अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान अभी 10 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 16 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से कम दर्ज किया गया, इससे संकेत मिल रहे हैं कि नवंबर के अंतिम दिनों में सर्दी का दायरा धीरे-धीरे प्रदेश के अन्य हिस्सों तक भी फैल सकता है.
दिन में बाड़मेर सबसे गर्म: राजस्थान में रात के समय भले ही ठंड बढ़ रही हो, लेकिन दिन के तापमान में अभी काफी अंतर देखने को मिल रहा है. पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस है. इन इलाकों में दोपहर के समय धूप का प्रभाव बना हुआ है और लोगों को दिन में हल्की गर्माहट महसूस हो रही है. मौसम केंद्र के प्रमुख 18 निगरानी केंद्रों में से 16 पर अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि दो केंद्रों पर मामूली बढ़ोतरी हुई. इससे जाहिर है कि प्रदेश में दिन का तापमान भी धीरे-धीरे नीचे आने लगा है. हालांकि पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अभी भी दिन का मौसम अपेक्षाकृत गर्म बना हुआ है. बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान के बीच अंतर अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दे रहा है. दिन में तेज धूप के कारण गर्माहट रहती है, लेकिन सूरज ढलने के बाद तापमान में गिरावट आने लगती है. यही वजह है कि प्रदेश में फिलहाल सुबह-शाम ठंड और दोपहर में हल्की गर्माहट वाला मौसम बना हुआ है.
पढ़ें:Rajasthan Weather: बीकानेर से हनुमानगढ़ तक छाया सीजन का पहला घना कोहरा, फतेहपुर में 12.1 डिग्री तक लुढ़का पारा
जयपुर में सुबह-शाम बढ़ी ठंडक: राजधानी जयपुर में भी मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है. सुबह और देर रात के समय ठंडक महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर में धूप लोगों को राहत दे रही है. मौसम केंद्र के अनुसार जयपुर में अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में लगभग 3.1 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई, जबकि अधिकतम तापमान भी करीब 0.8 डिग्री नीचे आया. जयपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 1.1 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर के आसपास दर्ज किया गया. तापमान में गिरावट के कारण सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों को हल्की ठंड का अहसास होने लगा है, वहीं देर शाम और रात के समय भी हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है. राजधानी में फिलहाल कड़ाके की सर्दी जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन तापमान का रुख संकेत दे रहा है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में ठंड का असर और बढ़ सकता है. खासकर सुबह के समय खुले इलाकों, पार्कों और बाहरी क्षेत्रों में तापमान शहर के भीतरी हिस्सों की तुलना में अधिक ठंडा महसूस हो सकता है.
फतेहपुर, माउंट आबू और नागौर में भी रातें ठंडी : प्रदेश के अलग-अलग मौसम केंद्रों पर दर्ज आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में सर्दी का असर केवल शेखावाटी तक सीमित नहीं है. अन्य क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. फतेहपुर में 5.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया. वहीं सीकर में 6.5 डिग्री, माउंट आबू में 7.9 डिग्री और नागौर में भी 7.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा सिरोही में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री, अलवर और चूरू में 9.4 डिग्री तथा उदयपुर के डबोक क्षेत्र में 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश के उत्तरी, उत्तर-पूर्वी और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है. दूसरी ओर जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा. जयपुर में 13.3 से 13.7 डिग्री, अजमेर में 10.6 डिग्री, बीकानेर में 13 डिग्री और जैसलमेर में 12.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है. वहीं बाड़मेर में रात का तापमान 17 डिग्री तक रहा.
21 और 22 नवंबर को पूर्वी राजस्थान में आंशिक बादल छाने के आसार: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं. हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 21 और 22 नवंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं. मौसम विभाग की ओर से फिलहाल बारिश को लेकर कोई संभावना नहीं जताई गई है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रहने के कारण प्रदेश में किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है. पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही हो सकती है.
पढ़ें: Rajasthan Weather: पश्चिमी विक्षोभ के बाद दिन का पारा लुढ़का, तापमान में 4 से 5 डिग्री तक आई गिरावट
20 नवंबर से 3 दिसंबर तक मौसम रहेगा शुष्क: राजस्थान में नवंबर के अंतिम दिनों से लेकर दिसंबर की शुरुआत तक मौसम का रुख मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम विभाग की ओर से जारी दो सप्ताह के विस्तारित मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 20 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सामान्य से कम रहने की संभावना है. इस अवधि में प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहने और बारिश की कोई बड़ी गतिविधि नहीं होने का अनुमान है. अधिकतम तापमान में भी विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है, हालांकि न्यूनतम तापमान के मामले में उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है. पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है. इसका मतलब है कि सीकर, चूरू, झुंझुनूं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में रात तथा सुबह के समय सर्दी का प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है.
उत्तरी राजस्थान में बढ़ेगी सर्दी: अगले दो सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान से संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में सर्दी का प्रभाव क्षेत्रवार अलग-अलग रहेगा. उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने के कारण सुबह और रात की ठंड अधिक महसूस होगी. खासकर शेखावाटी क्षेत्र और उत्तरी जिलों में तापमान में गिरावट का असर साफ दिखाई दे सकता है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय धूप के कारण तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है. दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी दिन के समय सामान्य मौसमी गर्माहट बनी रहने की संभावना है. हालांकि रात के समय यहां भी तापमान में धीरे-धीरे गिरावट हो सकती है. मौसम के इस बदलाव का प्रमुख कारण मौसमी परिस्थितियों में आ रहा परिवर्तन और सर्दी के मौसम का धीरे-धीरे प्रभावी होना है.
इसे भी पढ़ें: राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 से 16 नवंबर तक बारिश के आसार, 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा पारा
किसानों और आम लोगों के लिए क्या संकेत ?: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां सामान्य से कम रहने की संभावना है. ऐसे में कृषि गतिविधियों के लिहाज से भी मौसम का यह रुख महत्वपूर्ण है. जिन क्षेत्रों में रबी फसलों की बुवाई और शुरुआती कृषि कार्य चल रहे हैं, वहां शुष्क मौसम से खेतों में कामकाज प्रभावित होने की संभावना कम रहेगी. आम लोगों के लिए भी मौसम में बदलाव के साथ दिनचर्या में कुछ सावधानियां जरूरी हो सकती हैं. कुल मिलाकर राजस्थान में सर्दी अब धीरे-धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही है. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री तक पहुंचना और सीकर, चूरू, पिलानी, अलवर, नागौर तथा करौली में पारा 10 डिग्री से नीचे रहना इस बदलाव का संकेत है. दूसरी ओर बाड़मेर में 33.3 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 35.5 डिग्री तक अधिकतम तापमान दर्ज होने से प्रदेश में दिन और रात के मौसम में बड़ा अंतर बना हुआ है.
इसे भी पढ़ें- वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर: इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, लुढ़केगा पारा