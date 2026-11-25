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उदयपुर में मौसम की अनोखी चाल: 48 घंटे में जितनी तेजी से चढ़ा पारा, 24 घंटे में उसी रफ्तार से लुढ़का

उदयपुर में बदलते मौसम का आनंद लेते पर्यटक ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: लेकसिटी में मौसम अनोखी चाल चल रहा है. बीते 72 घंटों में तापमान में ऐसा उतार-चढ़ाव रहा कि मंगलवार को दिन और रात का पारा फिर वहीं लौट आया, जहां रविवार को था. 48 घंटे पहले रात का तापमान जिस 1.5 डिग्री सेल्सियस की तेजी से चढ़ा था, 24 घंटे में उतनी ही रफ्तार से लुढ़ककर 9.7 डिग्री पर आ टिका. दिन के तापमान ने भी यही चाल दोहराई और मंगलवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया, जो सोमवार के मुकाबले 0.6 डिग्री कम रहा.

कल देखे मौसम के कई रंग: हफ्ते के दूसरे दिन उदयपुर शहर ने मौसम के कई रंग देखे. सुबह की शुरुआत सर्द हवा और कंपकंपी के साथ हुई. दिन चढ़ने के साथ खिली तेज धूप ने दोपहर में हल्की गर्मी का अहसास कराया. हालांकि, शाम ढलते ही उत्तरी हवाओं ने फिर डेरा डाला एवं रात होते-होते ठिठुरन बढ़ने लगी. दिन और रात के तापमान में 18.3 डिग्री का अंतर रहने से मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा.