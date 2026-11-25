उदयपुर में मौसम की अनोखी चाल: 48 घंटे में जितनी तेजी से चढ़ा पारा, 24 घंटे में उसी रफ्तार से लुढ़का
अगले दो से तीन दिनों में शहर में शीतलहर चलने के आसार हैं.
Published : November 25, 2026 at 2:02 PM IST
उदयपुर: लेकसिटी में मौसम अनोखी चाल चल रहा है. बीते 72 घंटों में तापमान में ऐसा उतार-चढ़ाव रहा कि मंगलवार को दिन और रात का पारा फिर वहीं लौट आया, जहां रविवार को था. 48 घंटे पहले रात का तापमान जिस 1.5 डिग्री सेल्सियस की तेजी से चढ़ा था, 24 घंटे में उतनी ही रफ्तार से लुढ़ककर 9.7 डिग्री पर आ टिका. दिन के तापमान ने भी यही चाल दोहराई और मंगलवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया, जो सोमवार के मुकाबले 0.6 डिग्री कम रहा.
कल देखे मौसम के कई रंग: हफ्ते के दूसरे दिन उदयपुर शहर ने मौसम के कई रंग देखे. सुबह की शुरुआत सर्द हवा और कंपकंपी के साथ हुई. दिन चढ़ने के साथ खिली तेज धूप ने दोपहर में हल्की गर्मी का अहसास कराया. हालांकि, शाम ढलते ही उत्तरी हवाओं ने फिर डेरा डाला एवं रात होते-होते ठिठुरन बढ़ने लगी. दिन और रात के तापमान में 18.3 डिग्री का अंतर रहने से मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा.
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अगले 2-3 दिन में शीतलहर के आसार: मौसम विशेषज्ञ डॉ.आरएस देवड़ा ने बताया कि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और तापमान में गिरावट का असर अब मेवाड़ तक पहुंचने लगा है. उत्तर दिशा से आ रही ठंडी और सूखी हवाओं के कारण उत्तरी राजस्थान में कोहरा छाने लगा है. लेकसिटी में भी इन उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने की संभावना है. इसके चलते अगले दो से तीन दिनों में शहर में शीतलहर चलने के आसार हैं. ऐसे में सुबह और रात के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है.
पर्यटक ले रहे आनंद: मौसम के बदले मिजाज के बीच उदयपुर घूमने आए देसी-विदेशी पर्यटक गुनगुनी सर्दी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. दिन में खिली धूप के बीच पर्यटक शहर के पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ राजस्थानी व्यंजनों का भी लुत्फ उठा रहे हैं. खास तौर पर मक्की की राब, दाल-बाटी और अन्य पारंपरिक व्यंजन सर्दी के मौसम में पर्यटकों को खूब भा रहे हैं. शहर के खानपान स्थलों पर पर्यटक राजस्थानी स्वाद का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं.
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तापमान में बड़े अंतर से मौसमी बीमारियों का खतरा: दिन और रात के तापमान में 18.3 डिग्री का बड़ा अंतर मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है. दिन में हल्की गर्मी और सुबह-शाम की तेज सर्दी के कारण सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण की आशंका बढ़ रही है. चिकित्सकों ने बदलते मौसम में विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनाने और ठंडी हवाओं से बचाव रखने की सलाह दी. मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच सावधानी बरतना जरूरी है.
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