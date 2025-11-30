ETV Bharat / state

उदयपुर में बदला मौसम का मिजाज, दिन में बढ़ी ठिठुरन...रात का चढ़ा पारा

उदयपुर: झीलों की नगरी में शनिवार को मौसम ने फिर करवट ली. दिन का तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री कम दर्ज किया गया. इससे सुबह हल्की ठंडक का अहसास रहा. धूप निकली लेकिन उसमें तेजी नहीं थी. बादल भी बीच-बीच में सूरज को ढकते रहे. इससे ठंडक और बढ़ गई. दूसरी ओर रात का न्यूनतम पारा 2 डिग्री की बढ़त के साथ 15 डिग्री सेल्सियस रहा. जो नवंबर के औसत न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से ऊपर है. बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके बावजूद यह 27.8 डिग्री पर ही रहा, जो इस महीने के औसत 29.8 डिग्री से कम है. दोपहर में ऊनी कपड़े भारी लगे, लेकिन शाम ढलते ही हवा की ठंडक ने माहौल को फिर सर्द बना दिया.

मौसम विशेषज्ञ डॉ. आरएस देवड़ा ने कहा कि लो प्रेशर एरिया के चक्रवाती तूफान में बदलने से दक्षिण भारत में भारी बारिश जारी है. यह स्थिति अगले 4-5 दिनों तक बरकरार रहने की संभावना है. इस सिस्टम का अप्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिणी राजस्थान पर भी देखा जा रहा है. दक्षिण-पश्चिम दिशा से आ रही नमी और बादलों की आवाजाही के कारण उदयपुर में अगले 2-3 दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है. पारे में हल्की बढ़ोतरी और बीच-बीच में धुंध रह सकती है. कोटड़ा और आसपास सुबह तक धुंध छाए रहने के संकेत हैं.