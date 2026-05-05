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राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से टेम्परेचर में गिरावट, इन जिलों में IMD का अलर्ट

देश में बदले मौसम के मिजाज के बीच तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

बारिश से बदला मौसम
बारिश से बदला मौसम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 10:28 AM IST

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जयपुर : राजस्थान में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर, अलवर, सीकर और पिलानी समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है और जैसलमेर में सबसे अधिक तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

राज्य में एक ओर जहां बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं तेज आंधी और बारिश के कारण यातायात पर भी असर हुआ है. कई जगहों पर तेज हवाओं के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के मुताबिक प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज जहां गर्मी से राहत लेकर आया है, वहीं अगले कुछ दिनों तक आंधी-बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है.

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पश्चिमी विक्षोभ का असर, हीटवेव से राहत : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं. इसके प्रभाव से आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है. इससे हीटवेव से राहत बनी रहेगी और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा.

कई जिलों में येलो अलर्ट, तेज हवाओं की चेतावनी : मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 5 और 6 मई को राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के एक दर्जन से अधिक जिलों में आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, वहीं कुछ इलाकों में यह रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है. कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जना और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है.

लगातार बारिश से बदला मौसम, कई जिलों में असर : पिछले तीन दिनों से प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है. बीते 24 घंटों में करीब 15 जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. सीकर, राजसमंद, उदयपुर और जयपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जबकि उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली. श्रीगंगानगर, सीकर और झुंझुनूं जैसे जिलों में धूल भरी आंधी के बाद तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और उमस भरी गर्मी से राहत मिली.

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उदयपुर और शेखावाटी में ओलावृष्टि का असर : उदयपुर जिले के मावली और सायरा क्षेत्र में तेज आंधी के साथ ओले गिरे, जिससे फसलों और जनजीवन पर असर पड़ा. शहर में भी तेज हवाओं के कारण ठंडक महसूस की गई और कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं. वहीं झुंझुनूं जिले में लगातार तीसरे दिन ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतड़ी, पिलानी और मंडावा क्षेत्रों में मौसम का “तिहरा प्रहार” देखने को मिला. यहां तीन दिनों में तापमान 42.7 डिग्री से गिरकर 34.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

आगे भी जारी रहेगा बारिश का दौर : मौसम विभाग के अनुसार मध्य और दक्षिण-मध्य राजस्थान में नए बादलों का निर्माण हो रहा है. नागौर, जोधपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर और बूंदी सहित कई जिलों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है. शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं.

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