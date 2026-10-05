ETV Bharat / state

Rajasthan Weather : अक्टूबर में मई-जून जैसी तपिश, दिन में भीषण गर्मी और रात में हल्की ठंड का एहसास

जयपुर : राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद मौसम ने दो अलग-अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है. रविवार को पिलानी में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं श्रीगंगानगर में 40.6, चूरू में 40.2 और बीकानेर में 40.1 डिग्री तापमान रहा.

रविवार को पिलानी, श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहा. पिलानी में लगातार दूसरे दिन तापमान 41 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. जैसलमेर में 39.7, बाड़मेर में 39.1, जोधपुर में 38.7, अलवर और चित्तौड़गढ़ में 38.2, फलौदी में 38, जयपुर में 37.5, भीलवाड़ा और सीकर में 37, जालोर में 36.6 तथा कोटा में 36.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ. पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में तापमान सामान्य से करीब 2 से 3 डिग्री तक ऊपर बना हुआ है. दिन के समय गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण अक्टूबर की शुरुआत में ही मई-जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है.

पिलानी – 41°C

श्रीगंगानगर – 40.6°C

चूरू – 40.2°C

बीकानेर – 40.1°C

जैसलमेर – 39.7°C

बाड़मेर – 39.1°C

जोधपुर – 38.7°C

अलवर – 38.2°C

चित्तौड़गढ़ – 38.2°C

फलौदी – 38°C

जयपुर – 37.5°C

भीलवाड़ा – 37°C

सीकर – 37°C

जालोर – 36.6°C

कोटा – 36.4°C

दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर : प्रदेश में मौसम का सबसे बड़ा बदलाव दिन और रात के तापमान में अंतर के रूप में नजर आ रहा है. पिलानी में दिन का तापमान 41 डिग्री रहा, जबकि रात में यह घटकर 21.25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. यानी दिन और रात के तापमान में करीब 20 डिग्री का अंतर रहा. इसी तरह बीकानेर में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री के मुकाबले न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री, चूरू में 40.2 के मुकाबले 22.6 डिग्री और श्रीगंगानगर में 40.6 डिग्री के मुकाबले न्यूनतम तापमान 22.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यही वजह है कि सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है.

प्रदेश के कुछ इलाकों में रात के तापमान में गिरावट भी शुरू हो गई है. माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सिरोही में 16.2 डिग्री रहा. फतेहपुर में 20, प्रतापगढ़ में 19.6, उदयपुर में 19, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में 20 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ. इससे साफ है कि प्रदेश के ऊंचाई और दक्षिणी इलाकों में रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय गर्मी अभी भी बरकरार है.राजधानी जयपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज हुआ, जो पिछले 24 घंटे के मुकाबले 3.9 डिग्री अधिक है. राजधानी में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल जयपुर में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री के आसपास रह सकता है. हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल और स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया गया है.

पढ़ें. प्रदेश के 17 जिलों में सूखे की आहट, गहलोत बोले- संकट से पहले तैयारी करे सरकार

कुछ इलाकों में बारिश और आंधी के भी आसार: मानसून की विदाई के बावजूद राजस्थान के कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. आज कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है. हालांकि इसका असर व्यापक स्तर पर होने की संभावना कम है. जयपुर में दिनभर मौसम साफ से आंशिक रूप से बादल रहने का अनुमान है. राजधानी में तापमान करीब 24 से 35 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है. सुबह जयपुर में तापमान करीब 27 डिग्री दर्ज हुआ और पश्चिमी हवा करीब 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली.

राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर एंटी साइक्लोन का असर: मौसम में बढ़ती गर्मी के पीछे राजस्थान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में बने एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन को भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है. इसके चलते पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में गर्म हवाओं का असर बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. आने वाले दिनों में तेज धूप के कारण दिन के तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है. पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में मानसून की विदाई, 17.40 फीसदी कम बारिश से सूखे की आहट, पेयजल और फसलों पर संकट

15 अक्टूबर के बाद शुरू हो सकता है सर्दी का दौर: मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में मौसम में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. 15 अक्टूबर के बाद दिन के तापमान में गिरावट शुरू होने के साथ प्रदेश में सर्दी की शुरुआत के संकेत हैं. इसके बाद दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी कमी आने की संभावना है.

फिलहाल राजस्थान में मौसम का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है. यही वजह है कि एक ही दिन में सुबह हल्की ठंड, दोपहर में तेज गर्मी और रात में फिर से ठंडक का एहसास हो रहा है. अगले एक सप्ताह तक गर्मी का असर बने रहने के बाद अक्टूबर के मध्य से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है.

