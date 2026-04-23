43.7 डिग्री के साथ श्रीगंगानगर राजस्थान का सबसे गर्म शहर, लोगों को छाया और पानी की सलाह
सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस भीलवाड़ा में रहा.
Published : April 23, 2026 at 1:22 PM IST
जयपुर: प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है. वहीं, कुछ जगहों पर गरम हवाएं भी चलीं. रात के तापमान में भी उछाल है. राजस्थान के पांच शहरों का तापमान 42 डिग्री से अधिक रहा. प्रदेश का सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पिलानी में 42.7, चित्तौड़गढ़ में 42.6, कोटा में 42.1 और चूरू में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले चार-पांच दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 1 से 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है. उत्तरी राजस्थान में 23 से 25 अप्रैल के बीच कहीं-कहीं पर हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में आज धूल भरी तेज सतही हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की भी संभावना है.
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प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान: जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है. सामान्य तापमान के आसपास है. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस भीलवाड़ा में रहा.
अन्य शहरों में अधिकतम तापमान इस प्रकार रहा:
अजमेर: 38.7, भीलवाड़ा: 40, वनस्थली: 41.1, अलवर: 41.8
सीकर: 39, कोटा: 42.1, चित्तौड़गढ़: 42.6, डबोक: 38.8
पाली: 38.8, जैसलमेर: 39.5, जोधपुर: 39.3, फलौदी: 41.6
बीकानेर: 41.5, चूरू: 42.4, धौलपुर: 38.5, नागौर: 38.4
बारां: 39.5, डूंगरपुर: 33, हनुमानगढ़: 39.9, जालौर: 37.1
सिरोही: 36.7, सवाई माधोपुर: 39, फतेहपुर: 40.5, करौली: 40.5
गर्मी से बचाव की सलाह: गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि यथासंभव छायादार स्थानों पर रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, लस्सी, नींबू पानी जैसे ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करें और खुद को हाइड्रेट रखें. किसानों को सलाह दी गई है कि पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें छायादार स्थान पर रखें तथा फसलों को बचाने के लिए सुबह-शाम के समय खेतों में सिंचाई करें.