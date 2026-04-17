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हीटवेव अलर्ट: भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप, मध्य छत्तीसगढ़ में पारा पहुंचा 44 डिग्री के करीब

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि पिछले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है. आज अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री अधिक चल रहा है, जिसकी वजह से मध्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रायपुर और दुर्ग संभाग के एक दो स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना है.'' मौसम विभाग ने यह स्थिति 19 अप्रैल तक बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में तपती चुभती गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं. दरअसल अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है. मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा.

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि हीट वेव मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के एक दो स्थानों पर चल सकती है. मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 43 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक पहुंच गया है. वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 39 डिग्री से लेकर 41 डिग्री के आसपास बना हुआ है. आने वाले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा.

तीन दिन बाद बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक तीन दिन के बाद 1 से 2 डिग्री तक की अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है. दक्षिण छत्तीसगढ़ में नमी की वजह से बादल छाए रहने के साथ ही एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना भी बनी हुई है.

गर्मी से बचने की सलाह

जिस तेजी से अधिकतम तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बिना काम के घर से बाहर न निकलें. अगर जरूरी होता है तो इस दौरान अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने के साथ ही शरीर को पूरी तरह से ढंक कर ही बाहर निकलें.





गुरुवार को प्रदेश के जिलों में कैसा रहा अधिकतम तापमान



सबसे अधिक तापमान राजनादगांव में 43.5 डिग्री

रायपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री

माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री

बिलासपुर का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री

पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री

अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री

जगदलपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री

दुर्ग का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री

राजनांदगांव जिले में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री

पिछले 5 सालों में अप्रैल के महीने में रायपुर में कितना रहा अधिकतम तापमान





30 अप्रैल 2021: 42.4 डिग्री

29 अप्रैल 2022: 44.01 डिग्री

19 अप्रैल 2023: 43.02 डिग्री

19 अप्रैल 2024: 42.8 डिग्री

22 अप्रैल 2025: 44.4 डिग्री

