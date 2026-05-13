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Heatwave Red Alert Red : बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी में पारा 46 के बार, 48.3 के साथ बाड़मेर राज्य में पहले नंबर पर

जयपुर: प्रदेश में सूर्य देव की किरणें मानो आसमान से आग बरसा रही हैं. पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. बाड़मेर का अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो प्रदेश में सबसे अधिक है. वहीं, चित्तौड़गढ़ में 45.6 डिग्री और जयपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है. चिलचिलाती धूप में लोगों का हाल बेहाल हो रहा है तथा घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है.

जयपुर में मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम एवं पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48.3 डिग्री सेल्सियस रहा. प्रदेश के अधिकांश भागों में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में आगामी दिनों में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है. जोधपुर एवं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिनों में तीव्र हीट वेव और उष्ण रात्रि दर्ज होने की संभावना है.

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मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. कहीं-कहीं पर हीट वेव और उष्ण रात्रि दर्ज होने की भी प्रबल संभावना है. आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर एवं भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने तथा हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है.