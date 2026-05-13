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Heatwave Red Alert Red : बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी में पारा 46 के बार, 48.3 के साथ बाड़मेर राज्य में पहले नंबर पर

मौसम विभाग ने जोधपुर एवं बीकानेर संभाग में आगामी 4-5 दिनों में तेज लू और रात के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है.

Severe Heat in Rajasthan
गर्मी के कारण सूना पड़ा बस स्टैंड (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में सूर्य देव की किरणें मानो आसमान से आग बरसा रही हैं. पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. बाड़मेर का अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो प्रदेश में सबसे अधिक है. वहीं, चित्तौड़गढ़ में 45.6 डिग्री और जयपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है. चिलचिलाती धूप में लोगों का हाल बेहाल हो रहा है तथा घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है.

जयपुर में मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम एवं पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48.3 डिग्री सेल्सियस रहा. प्रदेश के अधिकांश भागों में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में आगामी दिनों में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है. जोधपुर एवं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिनों में तीव्र हीट वेव और उष्ण रात्रि दर्ज होने की संभावना है.

पढ़ें: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर: बाड़मेर बना देश का सबसे गर्म शहर

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. कहीं-कहीं पर हीट वेव और उष्ण रात्रि दर्ज होने की भी प्रबल संभावना है. आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर एवं भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने तथा हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है.

अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 42.7 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 43.2 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 43.8 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 41.4 डिग्री सेल्सियस और जयपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा. इसी प्रकार पिलानी में 44.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 42.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 44.7 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 45.6 डिग्री सेल्सियस और डबोक में 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा.

इसके अलावा बाड़मेर में 48.3 डिग्री सेल्सियस, पाली में 41.8 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 45.8 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 44.6 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 46.4 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 45 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 44.5 डिग्री सेल्सियस और श्रीगंगानगर में 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा. धौलपुर में 43 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 43.2 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 40.7 डिग्री सेल्सियस, जालोर में 42.4 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 41.2 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 42.8 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 44 डिग्री सेल्सियस और करौली में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

अलर्ट जारी:

  • येलो अलर्ट: चित्तौड़गढ़, झालावाड़ सहित अन्य जिले
  • ऑरेंज अलर्ट: बालोतरा, जालौर, जोधपुर, श्रीगंगानगर सहित अन्य क्षेत्र (अति उष्ण लहर एवं उष्ण रात्रि)
  • रेड अलर्ट: बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी (अति उष्ण लहर एवं उष्ण रात्रि)

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