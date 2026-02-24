ETV Bharat / state

Weather Forecast : होली तक बढ़ जाएगी राजस्थान में तपन, 12 शहरों में पारा 30 पार

जयपुर: प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने की तैयारी में है. मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में अगले पांच दिनों बाद नए सिस्टम के सक्रिय होने से तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. हाल ही में जयपुर, कोटा और उदयपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मार्च के पहले सप्ताह में होली के आसपास गर्मी तेज हो सकती है. कुछ शहरों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच सकता है.

30 डिग्री पार 12 शहर : मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि फिलहाल वातावरण स्थिर लेकिन सामान्य से गर्म बना हुआ है. यदि अगले सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ या अन्य मौसम प्रणालियां सक्रिय नहीं हुईं तो होली तक दिन का तापमान तेजी से बढ़ सकता है. बीते 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम सिरोही में 9.8 डिग्री रहा. दौसा में 10, लालसोट में 2 और खेडली में 1.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा शून्य रही. तापमान के रुझान बताते हैं कि कई संभागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है.

