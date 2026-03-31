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छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट : गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना

रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदल गया है. मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके प्रभाव से अगले तीन से चार दिन तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

रायपुर में गिरा पारा

सोमवार की तुलना में मंगलवार को राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. सोमवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री दर्ज किया गया था, जो आज घटकर अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव (ETV BHARAT)

मौसम वैज्ञानिक ने क्या कहा ?

मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया, "मौसम में बदलाव की स्थिति अगले तीन-चार दिनों तक बने रहने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के हल्की वर्षा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही एक दो जगह पर ओलावृष्टि होने की संभावना है.''

छत्तीसगढ़ में बारिश (ETV BHARAT)

मध्य छत्तीसगढ़ में सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया था. मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. सोमवार को उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन आज की स्थिति में उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है. दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब रहने की संभावना है.