छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट : गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना
उत्तरप्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक बने द्रोणिका की वजह से छत्तीसगढ़ का मौसम बदला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 31, 2026 at 5:31 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदल गया है. मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके प्रभाव से अगले तीन से चार दिन तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.
रायपुर में गिरा पारा
सोमवार की तुलना में मंगलवार को राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. सोमवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री दर्ज किया गया था, जो आज घटकर अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक होने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिक ने क्या कहा ?
मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया, "मौसम में बदलाव की स्थिति अगले तीन-चार दिनों तक बने रहने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के हल्की वर्षा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही एक दो जगह पर ओलावृष्टि होने की संभावना है.''
मध्य छत्तीसगढ़ में सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया था. मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. सोमवार को उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन आज की स्थिति में उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है. दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब रहने की संभावना है.
रायपुर में पिछले 5 सालों में मार्च के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान
साल 2021 में रायपुर में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री दर्ज किया गया
साल 2022 में रायपुर में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री दर्ज किया गया
साल 2023 में रायपुर में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री दर्ज किया गया
साल 2024 में रायपुर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री दर्ज किया गया
साल 2025 में रायपुर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री दर्ज किया गया
सोमवार को छत्तीसगढ़ के शहरों का तापमान
रायपुर का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री
माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री
बिलासपुर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री
पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 38 डिग्री, न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री
अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री
दुर्ग का अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री, न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री
राजनादगांव का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री, न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री दर्ज किया गया