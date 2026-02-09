ETV Bharat / state

प्रदेश में बदलता मौसम, दिन का टेम्परेचर बढ़ा, जानें वेदर का हाल

मौसम विभाग जयपुर ( ETV Bharat Jaipur(File Photo) )

जयपुर: राजस्थान में मौसम लगातार करवट ले रहा है. फरवरी के दूसरे सप्ताह में जहां दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं सुबह और शाम ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर अभी भी बना हुआ है. प्रदेश के कई हिस्सों में दिन गर्म और रातें ठंडी हो गई हैं, जिससे लोगों को दोहरे मौसम का अनुभव हो रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहा. राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जालौर में तापमान 30 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 29.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है, जिससे दिन में गर्मी का एहसास बढ़ा है. न्यूनतम तापमान की बात करें तो कई शहरों में पारा सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया है. पाली में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि फतेहपुर (सीकर) में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. अलवर में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री और जयपुर में अधिकतम 27.8 तथा न्यूनतम 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. ठंडी हवाओं के चलते सुबह और देर शाम लोगों को सर्दी का अहसास हो रहा है.