प्रदेश में बदलता मौसम, दिन का टेम्परेचर बढ़ा, जानें वेदर का हाल

उत्तर-पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसका असर मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहने की उम्मीद है.

मौसम विभाग जयपुर
Published : February 9, 2026 at 1:23 PM IST

जयपुर: राजस्थान में मौसम लगातार करवट ले रहा है. फरवरी के दूसरे सप्ताह में जहां दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं सुबह और शाम ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर अभी भी बना हुआ है. प्रदेश के कई हिस्सों में दिन गर्म और रातें ठंडी हो गई हैं, जिससे लोगों को दोहरे मौसम का अनुभव हो रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहा. राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई.

इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जालौर में तापमान 30 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 29.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है, जिससे दिन में गर्मी का एहसास बढ़ा है. न्यूनतम तापमान की बात करें तो कई शहरों में पारा सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया है. पाली में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि फतेहपुर (सीकर) में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. अलवर में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री और जयपुर में अधिकतम 27.8 तथा न्यूनतम 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. ठंडी हवाओं के चलते सुबह और देर शाम लोगों को सर्दी का अहसास हो रहा है.

अधिकतम तापमान में होगा इजाफा: मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे ऊपर जाएगा. पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है. हालांकि रात के तापमान में फिलहाल ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी नहीं होगी, जिससे सुबह-शाम ठंड बनी रह सकती है.
सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ: मौसम विभाग के अनुसार 9 फरवरी 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसका सीधा असर मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहने की उम्मीद है. राजस्थान के मैदानी इलाकों में इस सिस्टम के कारण आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन फिलहाल बड़े पैमाने पर बारिश की संभावना कम बताई जा रही है. कुछ इलाकों में 9 से 11 फरवरी के बीच हल्की बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है. कुल मिलाकर राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान के उतार-चढ़ाव ने लोगों को सतर्क कर दिया है. दिन में बढ़ती गर्मी और सुबह-शाम की ठंड के चलते स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान के साथ मौसम की यह बदलती तस्वीर बनी रह सकती है.

WESTERN DISTURBANCE
WEATHER IN RAJASTHAN
मौसम विभाग जयपुर
WESTERN RAJASTHAN
WEATHER UPDATE

