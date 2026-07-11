ETV Bharat / state

Rajasthan Weather : मानसून की रफ्तार धीमी, IMD का इन जिलों को लेकर अलर्ट

जयपुर के आसमान में छाए बादल ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : प्रदेश में इस बार दो दिन की देरी से पहुंचे मानसून ने शुरुआती सात दिनों तक जमकर बारिश की, लेकिन अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मानसून कमजोर बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक व्यापक बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि 18 जुलाई के बाद मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है. शनिवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर और धौलपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. अब तक सामान्य से अधिक बारिश, लेकिन फिर भी कमजोर : मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 10 जुलाई तक सामान्य के 88.3 मिमी के मुकाबले 100.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है. यानी राज्य में कुल मिलाकर सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लेकिन इसका वितरण असमान रहा है. प्रदेश के 24 जिलों में अब भी सामान्य या उससे कम बारिश हुई है. बीते 24 घंटों में चूरू में सर्वाधिक 25.6 मिमी और पिलानी में 10.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई. श्रीगंगानगर 42 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि बीकानेर और फलोदी में भी गर्मी का असर बना रहा. इसे भी पढे़ं : IMD का अलर्ट : 18 जुलाई के बाद फिर सक्रिय होगा मानसून, तब तक सताएगी उमस और तेज गर्मी 18 जुलाई तक कमजोर रह सकता है मानसून : मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार फिलहाल कोई नया मौसम तंत्र विकसित नहीं हो रहा है, इसलिए 18 जुलाई तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है. उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 20 से 22 जुलाई के बीच नया सिस्टम बनने के संकेत हैं, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 16 जुलाई तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बारिश होने के आसार हैं. जयपुर शहर से रूठा मानसून, गांवों पर मेहरबान : राजधानी जयपुर में इस बार मानसून का मिजाज शहर और ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग देखने को मिला है. जिले में अब तक औसत 104.47 मिमी के मुकाबले 146.57 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से करीब 40 फीसदी अधिक है. हालांकि शहर में बारिश अपेक्षाकृत कम हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई. 10 जुलाई तक जयपुर शहर में एयरपोर्ट पर 144.9 मिमी, आमेर में 86.0 मिमी, कलेक्ट्रेट पर 135.0 मिमी, सांगानेर में 229.0 मिमी और जेएलएन मार्ग पर 138.6 मिमी बारिश हुई. वहीं ग्रामीण इलाकों में सांभर में सर्वाधिक 311.0 मिमी, जोबनेर में 243.0 मिमी, दूदू में 220.0 मिमी, फागी में 214.0 मिमी और चौमूं में 209.0 मिमी बारिश दर्ज की गई. हालांकि इस साल जयपुर में बारिश सामान्य से अधिक रही है, लेकिन पिछली बार की तुलना में यह काफी कम है. 10 जुलाई 2025 तक राजधानी में 231.48 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इस वर्ष इसी अवधि तक सिर्फ 146.57 मिमी वर्षा हुई है. यानी पिछले साल की तुलना में करीब 85 मिमी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसे भी पढे़ं : मानसून अपडेट: प्रदेश में 11 जुलाई से पड़ेगा धीमा, 18 जुलाई के बाद फिर पकड़ेगा रफ्तार