बिहार में मानसून की एंट्री: 12 जिलों के लोग रहे सावधान, आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट
बिहार में मानसून की एंट्री हो गयी है. IMD ने राज्य में अलर्ट जारी किया है. 12 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश होगी.
Published : June 12, 2026 at 7:52 AM IST
पटना: बिहार में मानसून आ चुका है. मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है. 11 जून को मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी में दस्तक दे चुका है. ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य में आंधी-बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है.
2-3 दिनों में पूरे बिहार में फैलेगा मानसून: मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, उम्मीद है कि आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर दक्षिण-पश्चिम मानसून बिहार के शेष भागों में भी आगे बढ़ जाएगा. राज्य में भारी बारिश होगी, इससे पूरे राज्य में तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.
June 11, 2026
इन जिलों में अलर्ट: राजधानी पटना समेत पश्चिम और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है. इसके अलावा अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
इन जिलों में भारी बारिश: मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा में 50-60 किमी की रफ्तार से तेज हवा के साथ वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में झमाझम बारिश के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आएगी.
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कल कैसा रहेगा मौसम: धीरे-धीरे मानसून पूरे राज्य में फैलेगा. ऐसे में धीरे-धीरे अन्य जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है. शनिवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार इन जिलों में भारी बारिश की संभावना है. पूर्व-दक्षिण बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं उत्तर-पश्चिम बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
इन इलाकों में दर्ज की गई भारी बारिश: मानसून के आगमन के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में 11 जून को अच्छी बारिश हुई. इसमें सबसे ज्यादा किशनगंज के तैयबपुर में 148.0 मिमी बारिश हुई. इसके साथ सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में 106.0 मिमी बारिश दर्ज की गयी.
इन जिलों में बारिश: इसके अलावा खगड़िया के बलतारा में 70.4 मिमी, समस्तीपुर के हसनपुर में 67.6 मिमी, सीवान के आंदर में 67.4 मिमी, सुपौल के किशनपुर में 65.4 मिमी और किशनगंज के ठाकुरगंज में 62.8 मिमी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण और सीवान के अन्य इलाकों में 45 से 60 मिमी तक बारिश दर्ज की गई है.
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