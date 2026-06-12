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बिहार में मानसून की एंट्री: 12 जिलों के लोग रहे सावधान, आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट

इन जिलों में अलर्ट: राजधानी पटना समेत पश्चिम और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है. इसके अलावा अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

2-3 दिनों में पूरे बिहार में फैलेगा मानसून: मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, उम्मीद है कि आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर दक्षिण-पश्चिम मानसून बिहार के शेष भागों में भी आगे बढ़ जाएगा. राज्य में भारी बारिश होगी, इससे पूरे राज्य में तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

इन जिलों में भारी बारिश: मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा में 50-60 किमी की रफ्तार से तेज हवा के साथ वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में झमाझम बारिश के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आएगी.

कल कैसा रहेगा मौसम: धीरे-धीरे मानसून पूरे राज्य में फैलेगा. ऐसे में धीरे-धीरे अन्य जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है. शनिवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार इन जिलों में भारी बारिश की संभावना है. पूर्व-दक्षिण बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं उत्तर-पश्चिम बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इन इलाकों में दर्ज की गई भारी बारिश: मानसून के आगमन के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में 11 जून को अच्छी बारिश हुई. इसमें सबसे ज्यादा किशनगंज के तैयबपुर में 148.0 मिमी बारिश हुई. इसके साथ सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में 106.0 मिमी बारिश दर्ज की गयी.

इन जिलों में बारिश: इसके अलावा खगड़िया के बलतारा में 70.4 मिमी, समस्तीपुर के हसनपुर में 67.6 मिमी, सीवान के आंदर में 67.4 मिमी, सुपौल के किशनपुर में 65.4 मिमी और किशनगंज के ठाकुरगंज में 62.8 मिमी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण और सीवान के अन्य इलाकों में 45 से 60 मिमी तक बारिश दर्ज की गई है.

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