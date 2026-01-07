ETV Bharat / state

जयपुर समेत कई जिलों में कोहरे का पहरा, मौसम विभाग का अलर्ट... जानिए आगे क्या रहेगा हाल

प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के बीच 24 जिलों के स्कूल बंद हैं.

engine's lights also dimmed at Phulera station
फुलेरा स्टेशन पर इंजन की रोशनी भी मंद पड़ी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 7, 2026 at 1:13 PM IST

Updated : January 7, 2026 at 1:49 PM IST

जयपुर: राजस्थान में घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन पर काफी असर देखा जा रहा है. बुधवार को राजधानी में गलन वाली सर्दी का असर तेज हो गया. यहां सुबह और शाम सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया. राजस्थान के कई जिलों में रात और दिन के तापमान में पांच से नौ डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है. सर्द हवाओं के साथ घने कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. 20 जिलों में कोहरे और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. सर्दी के कारण राज्य के 24 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया या बड़ी कक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है. दूसरी ओर प्रदेश के माउंट आबू में पारा लगातार पांचवें दिन जमाव बिंदु के करीब 3 डिग्री के आसपास रहा.

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, आगामी चार दिन 20 जिलों में घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं का असर रहेगा. बीते चौबीस घंटे के दौरान राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान सीकर में 4.5 और लूणकरणसर में 4.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. राजधानी जयपुर की बात करें, तो मंगलवार रात यहां 6.2 डिग्री सेल्सियस पर पारा रहा.

जयपुर समेत कई जिलों में कोहरे का पहरा. (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर में कोहरे का कहर जारी: जयपुर सहित कई जिलों में तीसरे दिन भी घना कोहरा रहा और शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित नजर आया. मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया. जयपुर और आसपास के इलाकों में सर्द हवाओं से गलन और ठिठुरन का एहसास बढ़ा है. जयपुर के ज्यादातर इलाके सुबह से कोहरे की चादर ओढे दिखे और यहां अलग-अलग इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही.

Visibility remained low in the outskirts of the capital
राजधानी के बाहरी इलाकों में दृश्यता कम रही (ETV Bharat Jaipur)

रेंगते दिखे वाहन: इस बीच सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए. साथ ही ट्रेन और हवाई सेवाएं प्रभावित रही. जयपुर के नजदीक ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो अल सुबह विजिबिलिटी के कम होने के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामों को देरी से शुरू करना पड़ा. इस बीच फुलेरा, बगरू, जोबनेर,चौमूं, चाकसू और बस्सी समेत कई क्षेत्रों में धुंध का व्यापक असर दिखा. सांभर में घने कोहरे के कारण आगे चल रही रोडवेज से बाइक से टकरा गई. इससे बाइक सवार छात्र रोहित जाट गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे राहगीरों ने उप जिला अस्पताल पहुंचाया.

जयपुर एयरपोर्ट पर घना कोहरा: बुधवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर महज 50 मीटर की दृश्यता के कारण उड़ानों पर असर दिखा. यहां सुबह 8 फ्लाइट पर असर पड़ा और दोनों तरफ के रनवे पर 225 मीटर रनवे विजुअल रेंंज दर्ज की गई. यही कारण रहा कि आज ATR श्रेणी के एयरक्राफ्ट्स का संचालन गड़बड़ाया हुआ दिखा. सुबह 6:25 बजे इंदौर की फ्लाइट 6E-7744 वक्त पर रवाना नहीं हो सकी तो सुबह 6:55 बजे उदयपुर की फ्लाइट 6E-7465 भी प्रभावित हुई. इसके अलावा सुबह 6:40 बजे गुवाहाटी की फ्लाइट 6E-748 की उड़ान पर भी असर दिखा. कोहरे और ठंड के बीच मुसाफिर एयरपोर्ट पर परेशान दिखे.

Dense fog in the capital city of Jaipur
राजधानी जयपुर में जबरदस्त कोहरा (ETV Bharat Jaipur)

यहां शीतलहर का असर: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने शीतलहर को लेकर फिलहाल 10 जनवरी तक राहत नहीं मिलने की उम्मीद जताई है. प्रदेश के अलवर, बारां, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, सवाई माधोपुर , सीकर, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में घने कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम केंद्र के अनुसार, पांच शहरों में रात का न्यूनतम तापमान चार डिग्री से कम दर्ज किया गया है.

Last Updated : January 7, 2026 at 1:49 PM IST

