ETV Bharat / state

शिमला से सर्द हुई हरियाणा की रातें, गुरुग्राम में 3.5 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान, वायु प्रदूषण 'अत्यंत खराब'

हरियाणा के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट: मौसम विभाग ने आज हरियाणा 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है. इन 11 जिलों में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत शामिल हैं. शीतलहर के चलते हरियाणा के हरियाणा का अधिकतम तापमान 27 डिग्री से नीचे है.

चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड के बाद अब कोहरा भी दस्तक दे चुका है. शीतलहर से उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ रही है. सर्द हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने आज फिर हरियाणा के 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे में इजाफा देखने को मिल सकता है.

हरियाणा का तापमान: बुधवार को हरियाणा का न्यूनतम तापमान गुरुग्राम में 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य से 3.2 डिग्री कम रहा. बीते 24 घंटे में शिमला का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया. इस लिहाज से हरियाणा की रात शिमला से ज्यादा ठंडी हो चुकी हैं. सबसे ज्यादा गिरावट महेंद्रगढ़ में 4.2 डिग्री की देखने को मिली. वहीं मंगलवार को हरियाणा का अधिकतम तापमान पलवल में 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सोमवार के मुकाबले 0.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं सामान्य के मुकाबले ये 1.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा. सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट चरखी दादरी में 1.6 डिग्री की दर्ज की गई.

हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति: हरियाणा में वायु प्रदूषण की बात करें, तो हवा की गुणवत्ता दिवाली के बार से खराब की श्रेणी में बनी हुई है. कुछ शहरों में ये गंभीर श्रेणी में बनी हुई है. बुधवार यानी 3 दिसंबर 2025 को अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 104 दर्ज किया गया. इसके अलावा बल्लभगढ़ का 209, भिवानी का 243, चंडीगढ़ का 190, चरखी दादरी का 320, दिल्ली का 371, फरीदाबाद का 234, फतेहाबाद का 164, गुरुग्राम का 278, जींद का 218, कैथल का 101, करनाल का 256, कुरुक्षेत्र 209, मानेसर का 331, नारनौल का 188, पलवल का 172, पंचकूला का 94, पानीपत का 219, सिरसा का 140 और सोनीपत का एक्यूआई 308 दर्ज किया गया.

क्या है एक्यूआई? एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, 5.6 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान, जानें अपने शहर का हाल