यूपी के 60 से अधिक जिलों में घना कोहरा; 5 जनवरी तक स्कूल बंद, 2 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम

यूपी में आसमान में कोहरे की मोटी परत के कारण, दिन में भी भीषण ठंडक ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है. घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है. कई जिलों में न्यूनतम दृश्यता शून्य पर पहुंच गई, वहीं दिन के समय आसमान में कोहरा छाए होने की वजह से सूरज की रोशनी ना पहुंच पाने के कारण कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही. जिसके चलते प्रदेश में सीएम योगी ने 5 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं. 5 जनवरी तक स्कूल बंद: भीषण शीतलहर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में 1 से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश ICSE, CBSE, UP बोर्ड मदरसा बोर्ड सहित सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि शीतलहर के दौरान कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इन जिलों में आज-कल छाया रहेगा घना कोहरा (Photo Credit; ETV Bharat) इन इलाकों में छाया घना कोहरा विजिबिलिटी जीरो: शुक्रवार को सुबह आगरा, गोरखपुर कुशीनगर, प्रयागराज, कानपुर देहात, आजमगढ़ में न्यूनतम दृश्यता 00 मीटर, अमेठी, फतेहपुर, कानपुर नगर 10 मीटर, बलिया सुल्तानपुर 30 मी., बस्ती, बहराइच, 40 मी., लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर, अयोध्या में 50 मीटर दर्ज की गई.