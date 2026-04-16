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हिमाचल में इस मानसून सामान्य से कम होगी बारिश, आज इन क्षेत्रों बारिश-बर्फबारी की संभावना

पिछले दो दशकों में हिमाचल प्रदेश में अधिकांश मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश हुई है.

Himachal Monsoon Rainfal
हिमाचल में मानसून में सामान्य से कम बारिश की संभावना (ETV Bharat)
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By PTI

Published : April 16, 2026 at 7:44 AM IST

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शिमला: मौसम विभाग के अधिकारी अधिकारियों ने बताया कि इस साल हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर रहेगा और राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में 1 जून से 30 सितंबर के बीच सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, आज (गुरुवार, 16 अप्रैल) प्रदेश के मैदानी एवं नीचले पर्वतीय क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं, मध्य पर्लतीय क्षेत्र में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. जबकि, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

'हिमाचल में मानसून में सामान्य से कम होगी बारिश'

शिमला मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक शोभित कटारिया ने कहा कि, "लाहौल और स्पीति को छोड़कर, जहां औसत से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, और हमीरपुर, किन्नौर और चंबा जिलों में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है. प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आने वाले मानसून सीज़न में सामान्य से कम बारिश होगी."

जनवरी, फरवरी और मार्च में बर्फ़बारी कम

मौसम वैज्ञानिक शोभित कटारिया ने कहा कि, संभावित एल नीनो कंडीशन के कारण, हिमाचल में मानसून सामान्य से कम रहेगा. दरअसल, संभावित एल नीनो (El Nino) स्थितियां भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि (गर्म पानी) और कमजोर व्यापारिक हवाओं का संकेत हैं. हालांकि, इंडियन ओशन डाइपोल एक क्लाइमेट पैटर्न जो भारत में मानसून को बढ़ाता है. उसके पॉजिटिव बदलाव और इस साल जनवरी, फरवरी और मार्च में बर्फ़बारी कम होने के कारण मानसून सीज़न के आखिर में राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना है.

2 दशक में सामान्य से कम हुई बारिश

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दो दशकों में हिमाचल में ज़्यादातर सालों में सामान्य से कम बारिश हुई है, सिवाय 2010 के, जिसमें 10 फीसदी ज़्यादा बारिश हुई, 2018 और 2023 में सामान्य से 21 फीसदी ज़्यादा बारिश और 2025 में 39 फीसदी ज़्यादा बारिश हुई. मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि, जब भी हिमाचल में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई, पूरे राज्य में बहुत खराब मौसम और आपदाएं देखी गईं है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

बुधवार को, केलोंग में रात का सबसे कम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि ऊना दिन में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शुक्रवार के लिए, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में ओले गिरने, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. शनिवार और रविवार के लिए चार जिलों में अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.

शिमला मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से रविवार तक प्रदेश में बारिश के आसार हैं. गुरुवार 16 अप्रैल की रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय को प्रभावित कर सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, भूमध्य सागर और आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परंसचरण के रूप में वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखा जा रहा है.

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