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weather update: यूपी में गर्मी झेलने के लिए हो जाइए तैयार, पारा पहुंचेगा 40 के पार

यूपी में गर्मी का कहर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी सहने के लिए लोग तैयार हो जाइए. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 12 अप्रैल के बाद पश्चिमी हवाओं पर ब्रेक लगेगा. इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी बढ़ेगी. अधिकतम तापमान में 4 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है. जिससे ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि तेज धूप में खासकर दोपहर को घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतें. सिर ढक कर रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर थमा बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो यूपी के दोनों संभागों में मौसम शुष्क बना रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ एक दो जगह पर बादल गरजने के साथ हल्की बारिश भी हुई. वहीं ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलती रहीं. जिससे अधिकतम तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई. मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दिन के समय 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है. अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.