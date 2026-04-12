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weather update: यूपी में गर्मी झेलने के लिए हो जाइए तैयार, पारा पहुंचेगा 40 के पार

भीषण गर्मी के लिए हो जाइए तैयार, तापमान में 6 डिग्री तक की होगी बढ़ोतरी

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यूपी में गर्मी का कहर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 11:10 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी सहने के लिए लोग तैयार हो जाइए. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 12 अप्रैल के बाद पश्चिमी हवाओं पर ब्रेक लगेगा. इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी बढ़ेगी. अधिकतम तापमान में 4 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है. जिससे ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि तेज धूप में खासकर दोपहर को घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतें. सिर ढक कर रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें.

तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर थमा

बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो यूपी के दोनों संभागों में मौसम शुष्क बना रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ एक दो जगह पर बादल गरजने के साथ हल्की बारिश भी हुई. वहीं ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलती रहीं. जिससे अधिकतम तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई.

मौसम साफ रहने की संभावना

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दिन के समय 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है. अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

अधिकतम तापमान 35 डिग्री

वहीं राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा तेज धूप निकली बीच-बीच में 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चलती रही. मौसम शुष्क बना रहा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

प्रयागराज और उरई सबसे गर्म
शनिवार को यूपी के प्रयागराज और उरई सबसे गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 14 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

तापमान 40 के पार जाने की संभावना

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में मौसम शुष्क होने के बाद पिछले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में औसतन 6-8°C की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके बावजूद अधिकांश स्थानों पर तापमान अब भी सामान्य से नीचे बने हुए हैं. इसके अलावे दिन में 30-40 किमी/घंटे की गति से चल रही तेज पछुआ हवाओं का दौर 12 अप्रैल के बाद कम होगी. अगले 7 दिनों तक प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा. तापमान में 4-6°C की बढ़ोतरी होने से राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान 40°C का स्तर पार कर जाने की संभावना है.

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