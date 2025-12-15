धुंध की चादर में लिपटे कई इलाके, घने कोहरे के साथ शीतलहर ने थामी रफ्तार
श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और बहरोड़ क्षेत्र में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा. इससे यातायात प्रभावित हुआ.
Published : December 15, 2025 at 10:07 AM IST|
Updated : December 15, 2025 at 10:40 AM IST
अनूपगढ़: श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ रहा है. पूरे इलाके में सोमवार सुबह घनी धुंध छाई रही. इससे विजिबिलिटी मात्र 5 फीट तक रह गई. हाईवे और मुख्य सड़कों पर चालकों को वाहनों की हैड लाइट्स जलानी पड़ी. कोहरे के चलते यातायात बाधित हुआ. वहीं सुबह सड़क किनारे लोग अलाव का सहारा लेते भी नजर आए. सुबह की दिनचर्या प्रभावित हुई और स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इधर, धुंध किसानों के लिए राहत और उम्मीद लाई.
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की ठंड और नमी वाला मौसम गेहूं और सरसों की फसलों के लिए बेहद लाभकारी है. ठंड और नमी से इन फसलों की बढ़वार बेहतर होगी. इससे पैदावार में इजाफे की संभावना है. वहीं स्थानीय व्यापारी मोहित छाबड़ा ने बताया कि धुंध फसलों के लिए अमृत समान है. गेहूं और सरसों की फसल को सीधा लाभ मिलेगा. छात्र अजयवीर ने बताया कि वह रोजाना सुबह चार बजे जॉगिंग के लिए उठता है, लेकिन धुंध के कारण सोमवार को कुछ साफ दिखाई नहीं दिया. छह बजे तो तीन-चार फीट से आगे देख पाना मुश्किल था. सर्दी के चलते उसे बीच रास्ते अलाव के पास रुकना पड़ा.
उधर, बहरोड़ जिले में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्यता 20 मीटर रह गई. आम जनजीवन प्रभावित हुआ. रविवार रात से पारे में गिरावट दर्ज की गई. रात का न्यूनतम तापमान 8 और दिन का 25 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है. विभाग का कहना है कि कोहरे और ठंड से फसलों को लाभ होगा.
पाले से बचाव के उपाय: वहीं, भीलवाड़ा कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक इंदर सिंह संचेती ने किसानों को सलाह दी कि सरसों के खेत के पास शाम को धुआं करें ताकि तापमान में बढ़ोतरी हो और फसल पाला से बचा सकें. अभी जिले में किसान सरसों की फसल की पिलाई में जुटे हैं. जिले में इस बार अच्छी बारिश के कारण अक्टूबर में लगभग 50 हजार हेक्टेयर में सरसों की बुवाई की गई. सरसों पर फूल आ चुके हैं. संचेती ने कहा कि सरसों में पाला पड़ने की आशंका शाम को मौसम साफ रहने और तापमान तीन डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर आती है.उन्होंने धुएं के अलावा रासायनिक उपचार भी बताया. उनके अनुसार, गंधप के तेजाब का पॉइंट वन प्रतिशत घोल बनाकर छिड़काव से सरसों को पाले से बचाया जा सकता है.