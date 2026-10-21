यूपी में एसी-कूलर बंद करने का समय आया! 'गुलाबी सर्दी' ने दी दस्तक
लखनऊ सहित कई जिलों में गिरा तापमान, जानें आज का मौसम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:14 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब गुलाबी सर्दी ने एंट्री ले ली है. सितंबर में हुई जोरदार बारिश के बाद अक्टूबर में भी 2 बार पश्चिमी विछोभ के प्रभाव से यूपी के कई जिलों में भारी बारिश होने के कारण मौसम में नमी बरकरार है. पिछले 3-4 दिनों से मौसम ड्राई बना हुआ है. बारिश न होने के बावजूद अधिकतम तापमान में विशेष वृद्धि नहीं हुई. वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई.
जिसके कारण न्यूनतम तापमान सामान्य और सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गए हैं. न्यूनतम तापमान में कमी होने के कारण रात और भोर के समय हल्की सर्दी का एहसास शुरू हो गया है.
मौसम लखनऊ का: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, दिन में धूप खिली. अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान में लगातार कमी हो रही है. न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. पिछले 3-4 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है. लखनऊ में भी गुलाबी सर्दी का एहसास शुरू हो गया है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दिन में धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बांदा सबसे गर्म जिला: मंगलवार को प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में आने वाले 7 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
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