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यूपी में एसी-कूलर बंद करने का समय आया! 'गुलाबी सर्दी' ने दी दस्तक

यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब गुलाबी सर्दी ने एंट्री ले ली है. सितंबर में हुई जोरदार बारिश के बाद अक्टूबर में भी 2 बार पश्चिमी विछोभ के प्रभाव से यूपी के कई जिलों में भारी बारिश होने के कारण मौसम में नमी बरकरार है. पिछले 3-4 दिनों से मौसम ड्राई बना हुआ है. बारिश न होने के बावजूद अधिकतम तापमान में विशेष वृद्धि नहीं हुई. वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई.

जिसके कारण न्यूनतम तापमान सामान्य और सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गए हैं. न्यूनतम तापमान में कमी होने के कारण रात और भोर के समय हल्की सर्दी का एहसास शुरू हो गया है.