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तूफान 'अर्नब' का असर: राजस्थान के इन जिलों में 29-30 अक्टूबर को हो सकती है बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर राजस्थान के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. हालांकि, चक्रवात का राजस्थान में व्यापक असर होने का पूर्वानुमान नहीं है.