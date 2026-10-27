तूफान 'अर्नब' का असर: राजस्थान के इन जिलों में 29-30 अक्टूबर को हो सकती है बारिश
प्रदेश में अगले दो दिन ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.
Published : October 27, 2026 at 11:34 AM IST
जयपुर : बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर राजस्थान के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. हालांकि, चक्रवात का राजस्थान में व्यापक असर होने का पूर्वानुमान नहीं है.
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आगामी दो से तीन दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के कारण राजस्थान में बड़े स्तर पर बारिश की संभावना नहीं है. इसका प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों तक सीमित रह सकता है. ऐसे में अगले दो दिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के बाद 29-30 अक्टूबर को कुछ जिलों में बादल, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है.
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29-30 अक्टूबर को इन संभागों में बारिश के आसार : मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 29 और 30 अक्टूबर को बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान कहीं-कहीं मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के पूर्वी हिस्सों में भी इस मौसमी सिस्टम का आंशिक प्रभाव देखने को मिल सकता है. यहां कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. हालांकि, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.
चक्रवाती तूफान की संभावित तीव्रता और उसके प्रभाव को देखते हुए मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर के लिए जयपुर, भरतपुर, कोटा समेत 18 जिलों में बारिश और आंधी का यलो अलर्ट जारी किया है. अलर्ट वाले जिलों में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, दौसा और अलवर शामिल हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, चक्रवात से जुड़ी नमी वाली हवाओं के कारण राजस्थान के करीब आधे हिस्से में बादल छा सकते हैं. कुछ जिलों में तेज हवा चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जयपुर में भी 29 और 30 अक्टूबर को बादल छाने, आंधी चलने और बारिश की संभावना को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है.
राजस्थान दैनिक मौसम अपडेट 26 अक्टूबर 2026 https://t.co/ITKMcxFc2Z via @YouTube— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 26, 2026
आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ सकता है चक्रवात : मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के मध्यपूर्वी और आसपास के मध्यपश्चिमी हिस्से में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ सक्रिय है. इसके आगामी 48 घंटों में और तीव्र होकर 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई है. इस सिस्टम से आने वाली नमी युक्त समुद्री हवाओं के कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले दो दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 29-30 अक्टूबर को बादल छाने और कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है. चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में व्यापक बारिश होने का फिलहाल कोई पूर्वानुमान नहीं है.
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सोमवार को प्रदेश में साफ रहा मौसम, बाड़मेर सबसे गर्म : सोमवार को राजस्थान के अधिकांश शहरों में मौसम साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही. हालांकि, दोपहर बाद सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, राजसमंद और बाड़मेर के कुछ हिस्सों में हल्के बादल दिखाई दिए. प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा जवाई क्षेत्र और जोधपुर में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री, जालोर में 35.9 डिग्री, डूंगरपुर और जैसलमेर में 35.5 डिग्री तथा चित्तौड़गढ़ में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. फलोदी में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और कोटा में 34.3 डिग्री रहा. उदयपुर में दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
राजस्थान मौसम अपडेट 26 अक्टूबर राज्य के भरतपुर, जयपुर, अजमेर व कोटा संभाग के कुछ भागों में 29-30 अक्टूबर कहीं-कहीं मेघगर्जन, तेज हवाओं 30-40 Kmph के साथ हल्की से मध्यम बारिश व जोधपुर, बीकानेर संभाग के पूर्वी भागों में भी 29-30 अक्टूबर को कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना। https://t.co/PZefyCeojJ— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 26, 2026
प्रदेश में रात के तापमान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. सोमवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान हिल स्टेशन माउंट आबू में 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा. राजधानी जयपुर में सोमवार को दिनभर आसमान साफ रहा और धूप खिली रही. यहां अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अब मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना जताई है.
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