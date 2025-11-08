ETV Bharat / state

माउंट आबू के पहाड़ों में सर्द हवा और हल्का कोहरा, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत में सक्रिय हो रही ठंडी उत्तरी हवाओं का असर अब राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंच गया है. इससे आने वाले हफ्ते में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. माउंट आबू में इस साल सर्दी ने समय से पहले दस्तक दी है. इससे लोग गुलाबी सर्दी महसूस कर रहे हैं.

सिरोही : राज्य में नवंबर माह की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी. प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में मौसम में ठंडक घुल गई. गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है. माउंट आबू में शनिवार को न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लगातार गिरते पारे के कारण लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया. सुबह-शाम के समय अलाव जलाकर सर्दी से बच रहे हैं.

पढ़ें: नवंबर में पहले दिन बदला मौसम का मिजाज, जानिए कब होगी बूंदाबांदी...

स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में पारे में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है. शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री था, जबकि गुरुवार को यह 13 डिग्री पहुंच गया. मात्र दो दिन में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई. आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी.

गुजरात से घूमने आए पर्यटक ने बताया कि हिल स्टेशन का मौसम अब काफी ठंडा हो गया है. शहर के मुकाबले गुरुशिखर क्षेत्र में तापमान और भी कम है. शनिवार सुबह गुरुशिखर का तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे पहाड़ी इलाकों में तेज ठंड महसूस की गई. सर्द हवा के झोंके और हल्के कोहरे ने माउंट आबू की वादियों में सर्दी का माहौल बना दिया. सर्दी बढ़ने के साथ ही स्थानीय बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है. सुबह-सुबह दूध और सब्जी विक्रेताओं को अलाव के पास बैठकर ठंड से बचते देखा जा रहा है. दूसरी ओर पर्यटकों के लिए यह मौसम बेहद आनंददायक साबित हो रहा है. वे माउंट आबू की झीलों, हरियाली और ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे हैं.