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गर्मी से अप्रैल में जून जैसा हाल, बाड़मेर में लोगों को सता रहे लू के थपेड़े, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

बाड़मेर: प्रदेश में मौसम ने समय से पहले ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. राज्य में अधिकतम तापमान असामान्य रूप से बढ़कर 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे अधिकतर शहर भीषण गर्मी की चपेट में हैं. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्यतः इतना अधिक तापमान मई के दूसरे सप्ताह से जून के मध्य के बीच देखने को मिलता है. थार नगरी बाड़मेर में इन दोनों आसमान से मानो आग बरस रही हो. सूरज की तेज तपिश के कारण गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है. गर्मी अप्रैल में लोगों को जून जैसा अहसास करवा रही है. तापमान करीब 47 डिग्री के पास पहुंच गया है. झुलसाने वाली लू और आसमान से बरसती आग ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है.

सूरज की तल्खी का आलम यह है कि सुबह 10 बजे से ही चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं. दोपहर होते - होते तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का असर तेज होगा. दोपहर के समय लोगों का घर से बाहर निकलना चुनौती बन जाता है. इस चिलचिलाती तेज गर्मी के असर के चलते शहर की सड़क दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है. हालांकि कामकाजी लोगों को इस गर्मी में भी बाहर निकला पड़ रहा है. ऐसे वे लोग इस गर्मी से बचने के लिए सिर को कपड़ा ओढ़कर निकल के साथ नींबू पानी , गन्ने का जूस सहित अन्य पेय पदार्थों का सेवन कर रहे है.