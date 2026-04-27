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गर्मी से अप्रैल में जून जैसा हाल, बाड़मेर में लोगों को सता रहे लू के थपेड़े, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

बाड़मेर में बढ़ते तापमान और उमस भरी गर्मी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. लोगों को दिनचर्या और कामकाज में भारी परेशानी हो रही है.

अप्रैल में जून जैसी गर्मी
अप्रैल में जून जैसी गर्मी (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 10:56 AM IST

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बाड़मेर: प्रदेश में मौसम ने समय से पहले ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. राज्य में अधिकतम तापमान असामान्य रूप से बढ़कर 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे अधिकतर शहर भीषण गर्मी की चपेट में हैं. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्यतः इतना अधिक तापमान मई के दूसरे सप्ताह से जून के मध्य के बीच देखने को मिलता है. थार नगरी बाड़मेर में इन दोनों आसमान से मानो आग बरस रही हो. सूरज की तेज तपिश के कारण गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है. गर्मी अप्रैल में लोगों को जून जैसा अहसास करवा रही है. तापमान करीब 47 डिग्री के पास पहुंच गया है. झुलसाने वाली लू और आसमान से बरसती आग ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है.

सूरज की तल्खी का आलम यह है कि सुबह 10 बजे से ही चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं. दोपहर होते - होते तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का असर तेज होगा. दोपहर के समय लोगों का घर से बाहर निकलना चुनौती बन जाता है. इस चिलचिलाती तेज गर्मी के असर के चलते शहर की सड़क दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है. हालांकि कामकाजी लोगों को इस गर्मी में भी बाहर निकला पड़ रहा है. ऐसे वे लोग इस गर्मी से बचने के लिए सिर को कपड़ा ओढ़कर निकल के साथ नींबू पानी , गन्ने का जूस सहित अन्य पेय पदार्थों का सेवन कर रहे है.

चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

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सड़कों पर पसरा सन्नाटा
सड़कों पर पसरा सन्नाटा (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

अगले कुछ दिनों तक थारवासियों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल माह के अंतिम दिन तक हीट वेव रहेगा. इस दौरान पारा 44 से 46 डिग्री के आसपास रहेगा. तापमान बढ़ने के साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी से बचाव की सलाह दी गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इधर दो-तीन दिनों से गर्मी अचानक बढ़ गई है, जिसके चलते दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. इधर हीट स्ट्रोक से निपटने को लेकर बाड़मेर जिला अस्पताल में विशेष इंतजाम करने के साथ ही 18 बेड रिजर्व किए गए हैं.अस्पताल अधीक्षक डॉ. हनुमानराम चौधरी के मुताबिक हीट स्ट्रोक की आशंका को देखते हुए जिला अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.

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