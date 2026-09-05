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अजमेर में रिमझिम बारिश का दौर, स्कूल की दीवार गिरी, कारें क्षतिग्रस्त

अजमेर: जिले में बीती रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी है. अब तक 29 एमएम बारिश हो चुकी है. बारिश से उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है. काफी लंबे अंतराल के बाद आई बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं. फसलों के लिए यह बारिश जीवनदान बनकर आई है. रात भर हुई बारिश पुराने और जर्जर मकानों के लिए मुसीबत बन गई है. अजमेर में एक स्कूल की दीवार गिरने से तीन कारें मलबे में दब गईं.

मानसून के चौथे फेज के चलते अजमेर में देर रात से बारिश का दौर जारी है. यह फसलों के लिए अमृत है. इससे फसलों को जीवनदान मिलेगा. रात से ही अजमेर में रुक-रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है. जलभराव की समस्या नहीं है, लेकिन जर्जर मकानों के लिए खतरा बना हुआ है.

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कारों पर गिरी दीवार: पडाव क्षेत्र में राजकीय आर्यपुत्री स्कूल की ऊंची जर्जर दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. सड़क किनारे खड़ी कारें मलबे में दब गईं. पांच कारों को काफी नुकसान पहुंचा. इनमें दरगाह आने वाले जायरीन और तारागढ़ जाने वाली टैक्सी कारें शामिल हैं. डिग्गी बाजार और प्लाजा सिनेमा मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप मूलचंदानी ने बताया कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. स्कूल की जर्जर दीवार की मरम्मत होनी चाहिए.