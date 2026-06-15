दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ा मौसम, तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश; रेड अलर्ट जारी
दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह के बाद शाम को भी तेज आंधी के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है.
Published : June 15, 2026 at 4:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह के बाद शाम को भी मौसम का मिजाज बदल गया. पहले तेज हवाएं चली और फिर कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई. नोएडा, दिल्ली और साइबर सिटी गुरुग्राम में अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली. सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए थे.
दिल्ली एनसीआर से सटे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में धूलभरी आंधी आई. दिल्ली के पालम इलाके में 92 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूलभरी आंधी चली. मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था. मौसम विभाग की मानें तो इससे अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है. सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने के आसार है. वहीं दिन का तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना जताई गई थी. मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया था.
#WATCH दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिला, द्वारका सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन एरिया में धूल भरी आंधी चली। pic.twitter.com/bEDaTL4olV— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 15, 2026
#WATCH | Heavy rain lashes parts of Delhi NCR. Visuals from the T3 terminal area of IGI Airport. pic.twitter.com/r6D1d3LQMP— ANI (@ANI) June 15, 2026
मौसम विभाग ने बताया कि शहर के कई हिस्सों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. मौसम विशेषज्ञों ने मौसम में इस अचानक बदलाव की वजह हिमालयी क्षेत्र पर असर डाल रहे 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' को बताया है. उन्होंने कहा कि मंगलवार से इसका असर कम होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान फिर से बढ़ने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें-