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उत्तर प्रदेश में बढ़ी गुलाबी सर्दी, ग्रामीण इलाकों में रात में ठंडक, जानिए मौसम का हाल

प्रदेश में रात में गुलाबी सर्दी का एहसास , हरदोई में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम सुहावना है. आसमान साफ होने के कारण दिन में धूप खिल रही, वहीं रात के तापमान में और कमी आई है. रात के तापमान में कमी आने से गुलाबी ठंडक शुरू हो चुकी है. ग्रामीण इलाकों में रात के समय ठंडक का एहसास जारी है. प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभागों में मौसम ड्राई बना हुआ है.

वर्तमान में कोई मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण आगामी 7 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है, इसके बाद धीरे-धीरे न्यूनतम तापमान में कुछ और कमी होने की संभावना है.