उत्तर प्रदेश में बढ़ी गुलाबी सर्दी, ग्रामीण इलाकों में रात में ठंडक, जानिए मौसम का हाल
प्रयागराज सबसे गर्म जिला रहा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:34 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम सुहावना है. आसमान साफ होने के कारण दिन में धूप खिल रही, वहीं रात के तापमान में और कमी आई है. रात के तापमान में कमी आने से गुलाबी ठंडक शुरू हो चुकी है. ग्रामीण इलाकों में रात के समय ठंडक का एहसास जारी है. प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभागों में मौसम ड्राई बना हुआ है.
वर्तमान में कोई मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण आगामी 7 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है, इसके बाद धीरे-धीरे न्यूनतम तापमान में कुछ और कमी होने की संभावना है.
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, दिन में धूप खिली. अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को भी मौसम सामान्य रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
प्रयागराज सबसे गर्म जिला: बुधवार को यूपी का प्रयागराज सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 27 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा.
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