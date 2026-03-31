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दिल्ली में बारिश के बाद मौसम हुआ खुशनुमा , जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल ?

नई दिल्ली: देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. पहले जहां मार्च के अंत तक झुलसाने वाली गर्मी लोगों का घर से बाहर निकला मुश्किल कर देती थी वहीं इस साल मार्च का महीना बेहद सुहाना बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर में सोमवार कल देर शाम रिमझिम बारिश हुई. जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. सोमवार को आसमान में काले बादलों के साथ हल्की-फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है. जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है. हालांकि आज दिल्ली एनसीआर में मौसम खुला हुआ है आसमान साफ नजर आ रहा है कोई बादल छाए हुए नहीं है.

मौसम विभाग ने दिल्ली में लिए अलर्ट जारी नहीं किया

आज मंगलवार को मौसम विभाग ने दिल्ली में लिए अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन छिटपुट वर्षा की संभावना जताई है. दिल्ली का अधिकतम तापमान मंगलवार को 32-34 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. बृहस्पतिवार तक अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. एक अप्रैल को भी मौसम ऐसे रहने के आसार हैं. 3 और 4 अप्रैल को दिल्ली में फिर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती हैं.

अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री रहने की संभावना

हालांकि तापमान में बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी. दिल्ली में 1 अप्रैल से अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री से बढ़ते हुए 3 अप्रैल को 36 से 38 डिग्री तक पहुंच जाएगा. हालांकि फिर थोड़ी गिरावट इसमें आएगी और न्यूनतम तापमान भी 19 से 21 डिग्री के बीच बना रहेगा.