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दिल्ली में बारिश के बाद मौसम हुआ खुशनुमा , जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल ?

देशभर में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. IMD के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्के बादल रहेंगे.

दिल्ली में बारिश के बाद खुशनुमा हुआ मौसम
दिल्ली में बारिश के बाद खुशनुमा हुआ मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 31, 2026 at 7:56 AM IST

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नई दिल्ली: देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. पहले जहां मार्च के अंत तक झुलसाने वाली गर्मी लोगों का घर से बाहर निकला मुश्किल कर देती थी वहीं इस साल मार्च का महीना बेहद सुहाना बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर में सोमवार कल देर शाम रिमझिम बारिश हुई. जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. सोमवार को आसमान में काले बादलों के साथ हल्की-फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है. जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है. हालांकि आज दिल्ली एनसीआर में मौसम खुला हुआ है आसमान साफ नजर आ रहा है कोई बादल छाए हुए नहीं है.

मौसम विभाग ने दिल्ली में लिए अलर्ट जारी नहीं किया
आज मंगलवार को मौसम विभाग ने दिल्ली में लिए अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन छिटपुट वर्षा की संभावना जताई है. दिल्ली का अधिकतम तापमान मंगलवार को 32-34 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. बृहस्पतिवार तक अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. एक अप्रैल को भी मौसम ऐसे रहने के आसार हैं. 3 और 4 अप्रैल को दिल्ली में फिर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती हैं.

अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री रहने की संभावना

हालांकि तापमान में बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी. दिल्ली में 1 अप्रैल से अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री से बढ़ते हुए 3 अप्रैल को 36 से 38 डिग्री तक पहुंच जाएगा. हालांकि फिर थोड़ी गिरावट इसमें आएगी और न्यूनतम तापमान भी 19 से 21 डिग्री के बीच बना रहेगा.

दिल्ली एनसीआर में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 188 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 148 गुरुग्राम में 155 गाजियाबाद में 142 ग्रेटर नोएडा 138, नोएडा में 145 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

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