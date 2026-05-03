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Delhi Weather: बारिश के बाद दिल्ली में मौसम ठंडा, आज फिर बरसेंगे बादल, IMD का अलर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के मौसम में शनिवार (02 मई) को अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला. राष्ट्रीय राजधानी के आरके पुरम समेत कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हुई. जिसके बाद यहां मौसम सुहाना हो गया. भीषण गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को राहत मिली है.

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम है. न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. यहां पर आर्द्रता का स्तर 43 से 73 फीसदी तक रहा.

दिल्ली में आग रविवार और कल सोमवार भी तेज हवा के साथ हल्की वर्षा हो सकती है. इसे लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-एनसीआर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के करीब बना रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जाने की संभावना है. लोगों को उमस भरी गर्मी भी थोड़ा सता सकती है. मौसम में 48 प्रतिशत नमी देखी जा सकती है. वहीं 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. दिल्ली-एनसीआर में कल सोमवार को मौसम ज्यादा खराब रहने की उम्मीद है.