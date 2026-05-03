Delhi Weather: बारिश के बाद दिल्ली में मौसम ठंडा, आज फिर बरसेंगे बादल, IMD का अलर्ट
दिल्ली में आग रविवार और कल सोमवार भी तेज हवा के साथ हल्की वर्षा हो सकती है.
Published : May 3, 2026 at 8:28 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के मौसम में शनिवार (02 मई) को अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला. राष्ट्रीय राजधानी के आरके पुरम समेत कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हुई. जिसके बाद यहां मौसम सुहाना हो गया. भीषण गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को राहत मिली है.
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम है. न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. यहां पर आर्द्रता का स्तर 43 से 73 फीसदी तक रहा.
VIDEO | Delhi: Early morning visuals from ITO flyover. (Time: 5:50 am)— Press Trust of India (@PTI_News) May 3, 2026
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केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड से CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 अंक बना हुआ है. जबकि, दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 122 गुड़गांव में 156, गाजियाबाद में 144, ग्रेटर नोएडा में 138 और नोएडा में 134 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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