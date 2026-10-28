छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर, 29 अक्टूबर को भी छुट्टी, करवा चौथ से पहले बाजारों की रौनक फीकी
छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान को लेकर कई जिलों में अलर्ट है. प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियां की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 7:11 PM IST
बिलासपुर/ दंतेवाड़ा/ सुकमा/ धमतरी/ जीपीएम : बंगाल की खाड़ी से उठे अर्नब तूफान का असर पूरे छत्तीसगढ़ पर दिख रहा है. कई जिलों में मौसम बदल चुका है. तेज हवाएं चल रही है और बारिश भी शुरू हो चुकी है. इस बीच प्रदेश के कई जिलों में अर्नब तूफान के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है. कई जगहों पर बुधवार और गुरुवार को भी स्कूलों में छुट्टियां है. साय सरकार के निर्देश पर जिलों के कलेक्टर अलर्ट मोड पर हैं. अर्नब तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है.
दंतेवाड़ा में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद
बस्तर के दंतेवाड़ा में भी सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए हैं. इस बीच दंतेवाड़ा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते बुधवार को जिले में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं. संबंधित अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों, विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि विद्यार्थियों, अभिभावकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक समय पर सूचना पहुंच सके. साथ ही, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध दस्तावेजों, खाद्य सामग्री तथा अन्य शासकीय सामग्रियों को सुरक्षित रखने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए थे.
सुरक्षा के लिए प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम
संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी. नदी तटों के आसपास पुनर्वास केंद्र बनाए गए थे, वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों की व्यवस्था भी की गई थी. पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग और नगर पालिका की ओर से लगातार मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने तथा सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही थी.दिनभर की स्थिति को देखते हुए जिले में तूफान का खास असर नजर नहीं आया.
अर्नब तूफान को लेकर सुकमा जिला प्रशासन अलर्ट
सुकमा जिला प्रशासन अर्नब तूफान के मद्देजनर अलर्ट मोड पर है. कलेक्टर अमित कुमार और पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने कोंटा स्थित बाढ़ एवं आपदा राहत शिविरों का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दिए. कलेक्टर अमित कुमार और एसपी मयंक ने कोंटा स्थित आईटीआई और रेस्ट हाउस में बनाए गए बाढ़ एवं आपदा राहत शिविरों में आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने NDRF और SDRF की टीमों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए. राहत और बचाव कार्यों के लिए जरुरी संसाधनों को तैयार रखने और आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
अर्नब तूफान के सुकमा जिले को हिट करने की आशंका है, इसलिए स्कूल आंगनबाड़ी में छुट्टी घोषित की गई है ताकि कम से कम बच्चों का मूवमेंट हो. इलेक्ट्रिकल विभाग की टीम को निर्देश दिए गए हैं. राजस्व टीम को भी निर्देश दिए गए हैं. एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है ताकि कोई समस्या या शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. पुलिस प्रशासन की सभी टीमें अलर्ट हैं- अमित कुमार, कलेक्टर, सुकमा
बिलासपुर जिला प्रशासन मुस्तैद
चक्रवाती तूफान अर्नब के मद्देनजर 29 अक्टूबर को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. संभावित अतिवृष्टि को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती निर्णय लिया है. बच्चों की सुरक्षा और स्कूल आने-जाने में होने वाली संभावित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है.
अर्नब तूफान का करवाचौथ पर असर
अर्णब तूफान का असर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भी दिख रहा है. बुधवार सुबह से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. बारिश और घने बादलों के चलते दिन में ही अंधेरे जैसी स्थिति बन गई है. शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया, वहीं वाहन चालक हेडलाइट जलाकर आवाजाही करते दिखाई दिए एक दिन बाद करवा चौथ का पर्व है. त्योहार को देखते हुए बाजारों में रौनक रहने की उम्मीद थी, लेकिन मौसम ने कारोबार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. बारिश के चलते बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही कम रही. दुकानदार और सड़क किनारे पसरा लगाने वाले व्यापारी छाता लेकर बैठे रहे और ग्राहकों के आने का इंतजार करते नजर आए.
अर्नब तूफान से धमतरी के स्कूलों में छुट्टी
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चक्रवाती तूफान के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. धमतरी जिले में भी मौसम के बिगड़ने और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है. खराब मौसम के दौरान विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में होने वाली संभावित परेशानियों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. अर्नब तूफान की वजह से धमतरी जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी दे दी है. 29 अक्टूबर 2026 को सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है. इस संबंध में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आदेश जारी किया है.
अर्नब तूफान से बदला जीपीएम का मौसम
गौरेला पेंड्रा मरवाही में अर्नब चक्रवाती तूफान की वजह से बुधवार को जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई. बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई है. मौसम में बढ़ी ठंडक से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. इस बीच जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 29 अक्टूबर 2026 को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है.जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर की अनुमति से इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश जिले के सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों पर लागू होगा. संभावित अतिवृष्टि और विद्यार्थियों के आवागमन में परेशानी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यह एहतियाती निर्णय लिया है. संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.