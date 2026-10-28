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छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान का असर, 29 अक्टूबर को भी छुट्टी, करवा चौथ से पहले बाजारों की रौनक फीकी

अर्नब चक्रवात तूफान का छत्तीसगढ़ पर असर ( ETV BHARAT )

बिलासपुर/ दंतेवाड़ा/ सुकमा/ धमतरी/ जीपीएम : बंगाल की खाड़ी से उठे अर्नब तूफान का असर पूरे छत्तीसगढ़ पर दिख रहा है. कई जिलों में मौसम बदल चुका है. तेज हवाएं चल रही है और बारिश भी शुरू हो चुकी है. इस बीच प्रदेश के कई जिलों में अर्नब तूफान के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है. कई जगहों पर बुधवार और गुरुवार को भी स्कूलों में छुट्टियां है. साय सरकार के निर्देश पर जिलों के कलेक्टर अलर्ट मोड पर हैं. अर्नब तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है.

दंतेवाड़ा में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद बस्तर के दंतेवाड़ा में भी सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए हैं. इस बीच दंतेवाड़ा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते बुधवार को जिले में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं. संबंधित अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों, विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि विद्यार्थियों, अभिभावकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक समय पर सूचना पहुंच सके. साथ ही, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध दस्तावेजों, खाद्य सामग्री तथा अन्य शासकीय सामग्रियों को सुरक्षित रखने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए थे.