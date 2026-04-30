दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने ली करवट, बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि का लोगों ने उठाया लुत्फ
दिल्ली -एनसीआर में गुरूवार को मौसम में अचानक ली करवट,तेज आंधी के साथ कई इलाकों में तेज बारिश ने कहीं राहत तो कहीं आफत दी
Published : April 30, 2026 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. गुरुवार शाम तेज आंधी के साथ कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई, जिससे दिनभर की उमस और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली. पूर्वी दिल्ली के यमुना पार क्षेत्रों वेलकम और उस्मानपुर में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई, जिससे अचानक मौसम ठंडा हो गया.
तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी : तेज हवाओं के चलते कई जगह धूल भरी आंधी चली, जिसके बाद बारिश शुरू हुई. अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट आई और लोगों ने राहत की सांस ली. बीते कुछ दिनों से राजधानी में तापमान लगातार ऊंचा बना हुआ था, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा था. मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते हुआ है और आने वाले समय में भी हल्की बारिश और तेज हवाएं जारी रह सकती हैं. हालांकि, प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.
नोएडा में मौसम ने ली करवट : वहीं एनसीआर में नोएडा समेत कई जगहों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली. नोएडा में तेज हवा के साथ शुरु हुई झमाझम बारिश के साथ जमकर आसमान से ओले गिरे जिससे गाड़ियों की रफ्तार सड़कों पर थम गई. वहीं बाइक से चलने वाले जगह-जगह रुक कर बारिश से बचने की कोशिश करते दिखे. बारिश के साथ ही नोएडा में मौसम सुहाना हो गया.
बारिश ने लोगों को पहुंचाई राहत : भीषण गर्मी की मार झेल रहे नोएडा वासियों को बारिश ने राहत पंहुचाई . नोएडा में कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बारिश हुई . तेज बारिश ने सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया. बता दें कि मौसम विभाग ने आज गुरुवार को दोपहर बाद नोएडा समेत एनसीआर में भारी बारिश होने की भविष्यवाणी कर रखी थी. वहीं बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
जलजमाव से वाहन चालकों को हुई परेशानी : वहीं तेज हवाओं के चलने कई क्षेत्रों में यातायात बाधित हुआ, सेक्टर-15, सेक्टर 12/22,सेक्टर 16, सेक्टर 1, सेक्टर 71, सेक्टर 66 सहित कई स्थानों पर जाम कि स्थिति देखने को मीली.कुछ जगह पर मामूली जलजमाव से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई, कई इलाकों में वाहनो कि रफ़्तार थम सी गई थी.वही कई जगहों पर तेज हवाओ के चलते बिजली कटने के कारण लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ा.
तेज बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदूषण का स्तर हुआ काम : नोएडा में हुई अचानक से तेज बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. अचानक से गर्मी से लोगों को राहत का एहसास हुआ, अचानक हुई बारिश ने मौसम सुहाना कर ही दिया. साथ ही प्रदूषण के स्तर को भी कम करने का काम किया, जिसके चलते लोग राहत महसूस कर रहे है.
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