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टिप-टिप बरसा पानी...हरियाणा में मौसम का यू-टर्न, बारिश के बाद लोग बोले- मजा आ गया

अंबाला : हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में भारी गर्मी के बीच मौसम ने अचानक से यू-टर्न लिया और झमाझम बारिश हुई. अंबाला समेत हरियाणा के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है.

हरियाणा में मौसम का यू-टर्न : हरियाणा के आसमान में लोग भीषण गर्मी से खासे परेशान थे और लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था. इस तपती झुलसाती गर्मी के बीच आज हरियाणा में मौसम ने अचानक से करवट बदली और जिस आसमान में सूरज चमक रहा था, वहां बादलों ने अपना डेरा जमा लिया और फिर देखते ही देखते आसमान में घने बादल छा गए. इसके बाद पहले हल्की और फिर तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने लगी. भीषण गर्मी के बीच मौसम की इस मेहरबानी को देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे और लोगों ने तेज़ बारिश का खूब आनंद लिया. बारिश होने से जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली.

हरियाणा में मौसम का यू-टर्न (ETV Bharat)

बारिश होने से लोगों के खिले चेहरे : हरियाणा के अंबाला समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा था. हीटवेव के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था. आसमान से हुई राहत की बारिश से लोगों को गर्मी से रिलीफ मिली है. बारिश होने से किसानों के खेतों में खड़ी सूरजमुखी समेत बाकी फसलों को भी फायदा होगा. अंबाला में किसानों का गेहूं लगभग बिक चुका है, ऐसे में नुकसान की उम्मीद कम है. कुल मिलाकर लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आगे भी बदरा कुछ यूं ही बरसते रहे ताकि उन्हें गर्मी का सामना ना करना पड़े.