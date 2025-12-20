मैकल पर्वत श्रृंखला और अमरकंटक की तराई में बसे आदिवासी अंचल में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा छाया
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट ले ली है. ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 20, 2025 at 1:47 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 2:20 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले के आदिवासी अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इन दिनों सुबह घना कोहरा छा रहा है. तेज सर्द हवाओं की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है.
कड़ाके की ठंड
जीपीएम जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सूर्य देव के दर्शन नहीं होने से ठंड का असर और भी बढ़ गया है. लोगों को सुबह शाम ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है.
जनजीवन प्रभावित
सर्दी का सितम बढ़ने के साथ ही जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. सुबह के समय बाजारों, चौक चौराहों और प्रमुख सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है. स्टूडेंट्स, मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों को ज्यादा परेशानी हो रही है.
अलावा का सहारा
ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. कई जगहों पर लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं. वहीं गर्म कपड़े पहनकर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं.
विजिबिलिटी कम, वाहन चालक परेशान
घने कोहरे के कारण जिले में दृश्यता बेहद कम हो गई है. कई इलाकों में 10 से 15 मीटर दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है. इसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा है. वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाना पड़ रहा है और धीमी गति से सफर करना पड़ रहा है. ग्रामीण सड़कों और नेशनल व स्टेट हाइवे पर हादसों की आशंका बढ़ गई है.
खूबसूरत नजारा, मौसम खुशनुमा
घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने इलाके के मौसम को बेहद खुशनुमा भी बना दिया है. लोगों को ठंड से परेशानी तो हो रही है, लेकिन मौसम खुशनुमा होने से वह खुश भी नजर आ रहे हैं
पेंड्रा और आसपास का क्षेत्र किसी हिल स्टेशन जैसा नजर आ रहा है-स्थानीय
चारों ओर फैला कोहरा, हरियाली और ठंडी हवाएं प्राकृतिक सौंदर्य को और निखार रही हैं-स्थानीय
शीतलहर की चेतावनी
मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जीपीएम जिले के न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने सुबह और रात के समय शीतलहर चलने की चेतावनी भी दी है.
लोगों से अपील
जिला प्रशासन और मौसम विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है.
⦁ वाहन चालक अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं.
⦁ फॉग लाइट और हेडलाइट का उपयोग करें.
⦁ अनावश्यक यात्रा से बचें.
⦁ बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाएं.