ETV Bharat / state

दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम, जून का पहले सप्ताह रहेगा खुशनुमा

दिल्ली-एनसीआर के लिए जून की शुरूआत गर्मी से राहत वाली है. मौसम विभाग का 4 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान

दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम
दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम 4 जून तक बारिश का अनुमान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 1, 2026 at 8:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लिए जून की शुरूआत गर्मी से राहत लेकर आई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शहर में 4 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. लगातार बारिश के कारण 6 जून तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है. इस बीच कल रविवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में तीन से छह डिग्री तक कम दर्ज किया गया. बादलों की आवाजाही और हल्की धूप के बीच अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि हवा में नमी का स्तर 75 से 51 प्रतिशत रहा.
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सोमवार 1 जून को न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में बादल छाये रहेंगे. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश का एक दौर आ सकता है. जिसके साथ गरज-चमक का पूर्वानुमान लगाया गया है.इसके साथ ही तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है.

सोमवार और मंगलवार के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार दोनों दिनों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इस दौरान हल्की से बहुत हल्की बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 78, गुरुग्राम में 88, गाजियाबाद में 92, ग्रेटर नोएडा में 95 और नोएडा में 72 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें :

कल खुलेंगे विश्व धरोहर फूलों की घाटी के 'द्वार', एक क्लिक में जानिये कैसी हैं तैयारियां

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू

TAGGED:

DELHI MAUSAM
DELHI WEATHER TODAY
DELHI RAIN FORECAST
दिल्ली एनसीआर का मौसम
DELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.