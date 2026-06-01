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दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम, जून का पहले सप्ताह रहेगा खुशनुमा

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लिए जून की शुरूआत गर्मी से राहत लेकर आई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शहर में 4 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. लगातार बारिश के कारण 6 जून तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है. इस बीच कल रविवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में तीन से छह डिग्री तक कम दर्ज किया गया. बादलों की आवाजाही और हल्की धूप के बीच अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि हवा में नमी का स्तर 75 से 51 प्रतिशत रहा.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सोमवार 1 जून को न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में बादल छाये रहेंगे. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश का एक दौर आ सकता है. जिसके साथ गरज-चमक का पूर्वानुमान लगाया गया है.इसके साथ ही तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है.

सोमवार और मंगलवार के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार दोनों दिनों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इस दौरान हल्की से बहुत हल्की बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.