दिल्ली-NCR में फिर बलदेगा मौसम, अप्रैल के पहले सप्ताह में बारिश के आसार
मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में आज गुरुवार को हल्के बादलों की आवाजाही के बीच तेज धूप निकली रहेगी.
Published : April 2, 2026 at 7:35 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में एकबार फिर मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली के मौसम पर शुक्रवार से फिर एक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने को मिलेगा. इसके चलते तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होगी और अधिकतम तापमान में गिरावट का रुख बना रहेगा.
मंगलवार को हुई बारिश के बाद कल बुधवार को दिल्ली के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.0 डिग्री कम है. अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है. हवा में नमी का स्तर 100 से 37 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 156 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 142, गुरुग्राम में 138, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 144 और नोएडा में 138 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.
