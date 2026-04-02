दिल्ली-NCR में फिर बलदेगा मौसम, अप्रैल के पहले सप्ताह में बारिश के आसार

मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में आज गुरुवार को हल्के बादलों की आवाजाही के बीच तेज धूप निकली रहेगी.

इंडिया गेट
इंडिया गेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 2, 2026 at 7:35 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में एकबार फिर मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली के मौसम पर शुक्रवार से फिर एक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने को मिलेगा. इसके चलते तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होगी और अधिकतम तापमान में गिरावट का रुख बना रहेगा.

मंगलवार को हुई बारिश के बाद कल बुधवार को दिल्ली के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.0 डिग्री कम है. अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है. हवा में नमी का स्तर 100 से 37 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया.

आज के मौसम का हालमौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में आज गुरुवार को हल्के बादलों की आवाजाही के बीच तेज धूप निकली रहेगी. इससे तापमान में इजाफा होगा. गुरुवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार से दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इसके साथ ही शुक्रवार, शनिवार और रविवार को तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 156 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 142, गुरुग्राम में 138, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 144 और नोएडा में 138 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

DELHI MAUSAM
DELHI MAUSAM UPDATE
DELHI NCR WEATHER UPDATE
IMD RAIN ALERT DELHI
DELHI MAUSAM UPDATE

