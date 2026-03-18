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दिल्ली-एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, तीन दिन बारिश के आसार; 50 की रफ्तार से चलेगी हवा

दिल्ली-एनसीआर में आज तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभाव

दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज
दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 8:15 AM IST

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नई दिल्ली: देशभर में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. पश्चिमी विपक्ष के सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव हुआ है. दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. राजधानी में मंगलवार को मौसम सामान्य के आसपास बना रहा, दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई. सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री रहा. यह सामान्य से 0.7 डिग्री कम दर्ज किया गया. कई दिनों बाद न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया.

दिल्ली-एनसीआर में आज यानी बुधवार से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 मार्च के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बुधवार के लिए सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है. कई जगहों पर 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलेंगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी में बुधवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 205 अंक बना हुआ है. यानी दिल्ली में एक बार हवा फिर से खराब हुई है. एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 175, गुरुग्राम 165, गाजियाबाद में 162, ग्रेटर नोएडा में 158 और नोएडा में 145 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

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