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दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर IMD का अलर्ट जारी

नई दिल्ली: उत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है. मौसम विभाग ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार की सुबह सुहावने मौसम के साथ हुई, आसमान में बादल छाए रहे, ठंडी हवाएं चलीं और आर्द्रता अपेक्षाकृत कम रही, जिससे दो दिनों की भारी बारिश के बाद राहत मिली. दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.



आज के मौसम का हाल

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आज 11 जुलाई को एक बार फिर मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश के बाद उमस बढ़ सकती है, लेकिन भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.