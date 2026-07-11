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दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर IMD का अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 7:33 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है. मौसम विभाग ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार की सुबह सुहावने मौसम के साथ हुई, आसमान में बादल छाए रहे, ठंडी हवाएं चलीं और आर्द्रता अपेक्षाकृत कम रही, जिससे दो दिनों की भारी बारिश के बाद राहत मिली. दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.

आज के मौसम का हाल

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आज 11 जुलाई को एक बार फिर मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश के बाद उमस बढ़ सकती है, लेकिन भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.

मौसम विभाग के अनुसार, 12 जुलाई से दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ होने लगेगा. मौसम साफ होने के कारण 12 से 16 जुलाई तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 6:,45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 83, गाजियाबाद में 75, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 88 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.


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