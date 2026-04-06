ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, जाने कब होगी बारिश, कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग की माने तो कल रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1.3 डिग्री नीचे था. अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 1.3 डिग्री कम था. शाम साढ़े पांच बजे सापेक्ष आर्द्रता 46 प्रतिशत रही.

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कभी आंधी तो कभी तूफान तो कभी बारिश तो कभी तेज चिलचिलाती धूप कुछ इस तरह दिल्ली एनसीआर का मौसम मार्च के दूसरे सप्ताह से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक देखने को मिल रहा है. आज से जो सप्ताह शुरू हो रहा है. इसमें भी मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह बना रहेगा.

आज के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार छिटपुट बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने संभावना जताई है राजधानी में आज भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि 7 अप्रैल को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके लग सकते हैं.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 120 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 112 गुड़गांव में 118 गाजियाबाद में 115 ग्रेटर नोएडा में 118 और नोएडा में 114 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और।200 केबीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें-दिल्ली-NCR में फिर बलदेगा मौसम, अप्रैल के पहले सप्ताह में बारिश के आसार

ये भी पढ़ें- मौसम की करवट: दिल्ली-NCR में बारिश के बाद धूप, तापमान बढ़ने का अनुमान