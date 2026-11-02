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यूपी में करवट ले रहा मौसम; कोहरे ने दी दस्तक, अगले 3 दिनों में बढ़ेगी ठंडक

चक्रवाती तूफान 'अर्णव' के कमजोर पड़ने से मौसम हुआ ड्राई, कोहरे-ठंडक में होगी वृद्धि ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हुई. ज्यादातर जिलों में मौसम ड्राई रहा. दिन के समय बादलों की आवाजाही रही. जिससे अधिकतम तापमान में विशेष वृद्धि नहीं हुई. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय छिछला कोहरा छाया रहा. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर भी हल्का कोहरा छाया रहा.

मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD) ठंडक में होगी वृद्धि: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1-2 जिलों में बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है. सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. आने वाले दो-तीन दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी. वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. जिससे रात और सुबह के समय पढ़ने वाली ठंडक में हल्की वृद्धि होगी.