ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न, कई इलाकों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है.

दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न
दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न (FILE Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 28, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों से तेज धूप और हीटवेव का कहर देखने को मिल रहा था. गुरुवार सुबह भी तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान किया, लेकिन देर शाम के बाद मौसम ने अचानक करवट ली. आसमान में काले बादल छा गए और झमाझम बारिश होने लगी. इस बारिश की वजह से दिल्ली-एनसीआर का तापमान गिरकर नीचे आ गया है और मौसम सुहावना हो गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार को कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. इस बदलाव से धूल भरी आंधी से भी राहत मिली है. दिन जहां लोग 45 डिग्री तापमान में खुद को उबलता हुआ पा रहे थे. वहीं, देर शाम हुई बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है. इस बारिश ने उमस और तपती गर्मी से कुछ हद तक राहत दी है. हालांकि, यह राहत कुछ ही समय के लिए हो सकती है.

29 मई को ओरेंज अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली के मौसम पर अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर से बीच-बीच में बारिश और तेज हवाओं के रूप में देखने को मिलेगा. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बूंदाबादी होने की संभावना जताई है.

दिल्ली में आंधी-बारिश का अनुमान

मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले चार दिनों तक तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. दरअसल, बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हीटवेव का प्रकोप देखने को मिल रहा था और तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका था. लेकिन, आज मौसम के बदलाव और हो रही बारिश के चलते गर्मी का पारा नीचे गिर गया है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 204 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 188, गुरुग्राम में 193, गाजियाबाद में 172, ग्रेटर नोएडा में 182 और नोएडा में 178 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि, कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

  1. ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में गर्मी का प्रकोप जारी, जाने कब मिलेगी राहत, कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
  2. ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में प्रचंड गर्मी का दौर रहेगा जारी, जाने IMD की चैतावनी, कैसा रहेगा मौसम

TAGGED:

RAIN IN DELHI NCR
RAIN IN DELHI
DELHI NCR WEATHER
DELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.