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बस्तर में मौसम ने बदली करवट, तेज तूफान में गिरा पेड़, महिला घायल इलाज जारी

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली. तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश ने कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित किया. इस दौरान दरभा विकासखंड के कोयनार पटेलपारा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया. जहां तेज हवा के कारण ईमली का एक पेड़ घर के ऊपर गिर गया. हादसे में घर के अंदर मौजूद एक महिला घायल हो गई. जिसका उपचार नजदीकी अस्पताल में जारी है.





बारिश और तूफान से गिरा पेड़

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम करीब साढ़े 4 बजे आंधी तूफान के साथ हुई बारिश के दौरान अचानक पेड़ कोयनार के पटेलपारा में स्थित सामनाथ कश्यप के घर में गिरा. पेड़ गिरने से महिला उसकी चपेट में आ गई. महिला के साथ अन्य लोग भी घर के भीतर मौजद थे. जिन्हें चोट नहीं लगी. घायल महिला फूलो कश्यप को परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य करते हुए सुरक्षित बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. जहां उसका इलाज जारी है. चिकित्सकों द्वारा महिला की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. बताया जा रहा है कि घायल महिला की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है.