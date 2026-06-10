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बस्तर में मौसम ने बदली करवट, तेज तूफान में गिरा पेड़, महिला घायल इलाज जारी

जगदलपुर में अचानक मौसम बदलने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. तेज आंधी और तूफान से पेड़ घर के ऊपर गिरा,जिससे महिला घायल हुई है.

Weather takes turn in Bastar
बस्तर में मौसम ने बदली करवट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 7:15 PM IST

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जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली. तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश ने कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित किया. इस दौरान दरभा विकासखंड के कोयनार पटेलपारा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया. जहां तेज हवा के कारण ईमली का एक पेड़ घर के ऊपर गिर गया. हादसे में घर के अंदर मौजूद एक महिला घायल हो गई. जिसका उपचार नजदीकी अस्पताल में जारी है.

बारिश और तूफान से गिरा पेड़

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम करीब साढ़े 4 बजे आंधी तूफान के साथ हुई बारिश के दौरान अचानक पेड़ कोयनार के पटेलपारा में स्थित सामनाथ कश्यप के घर में गिरा. पेड़ गिरने से महिला उसकी चपेट में आ गई. महिला के साथ अन्य लोग भी घर के भीतर मौजद थे. जिन्हें चोट नहीं लगी. घायल महिला फूलो कश्यप को परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य करते हुए सुरक्षित बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. जहां उसका इलाज जारी है. चिकित्सकों द्वारा महिला की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. बताया जा रहा है कि घायल महिला की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है.

Weather takes turn in Bastar
तेज आंधी-तूफान और बारिश से जनजीवन प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बस्तर में मौसम ने बदली करवट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगामी दिनों में चलेगी तेज हवाएं

अचानक बदले मौसम के चलते कई क्षेत्रों में पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गई. जिससे कुछ समय के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ था. मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है. ऐसे में लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है. ग्रामीणों ने बताया कि आंधी-तूफान काफी तेज था. जिससे कच्चे मकानों और कमजोर संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचा है.

Weather takes turn in Bastar
घर पर पेड़ गिरने से महिला घायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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तेज तूफान में गिरा पेड़
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